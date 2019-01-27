Жан Тироль: Антимонопольные службы должны быть независимыми

Европейский опыт показывает, что антимонопольщикам необходимо быть реально независимыми от властей, рассказал "Российской газете" французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Жан Тироль.

"Лет тридцать назад во Франции, - вспоминает он, - когда монополии нарушали законы, директора таких компаний могли позвонить министру экономики и решить многие вопросы "напрямую". Сейчас они, конечно, так сделать не смогут. Сначала проблемы разбираются антимонопольными службами, которые должны убедиться в том, что действия компании не нарушали законодательства".

Антимонопольные власти любой страны должны заниматься обеспечением нормальной конкурентной среды. "Монополии очень вредны для развития экономики хотя бы потому, - поясняет Нобелевский лауреат, - что устанавливают высокие цены за далеко не всегда качественную продукцию. И в итоге "каннибализируют" сами себя, свои же технологии".

По его словам, существует озабоченность и в связи с вмешательством государства в производство. "При большой доле госкомпаний на рынке неизбежно возникают проблемы с конкурентной средой и с управлением, - говорит Жан Тироль. - Госкомпании искажают это равное для всех поле, поскольку получают четкие гарантии от государства. Это облегчает им жизнь - даже когда они делают ошибки и демонстрируют плохие финансовые результаты, государство все равно их поддержит. Еще одна сложность заключается в том, что правительство может обращаться к руководству такой компании с указаниями. Такие методы работы к эффективности не приводят. Поэтому госкомпании могут быть тактическим ответом на решение определенных экономических проблем, но в долгосрочной перспективе - это вызов для экономики".

Полностью интервью с Лауреатом Нобелевской премии Жаном Тиролем читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".