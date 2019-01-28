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28.01.2019 20:15
Рубрика: В мире

Челентано стал мультгероем

Знаменитый певец увековечил себя в новом анимационном проекте
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Свой 81-й день рождения любимец итальянской публики, всемирно известный певец, композитор и актер Адриано Челентано отметил выходом 13-серийного мультфильма про самого себя.
Главный герой комикса - часовщик Адриан, ставший супергероем, напоминает Челентано в молодости. Фото: youtube.com Главный герой комикса - часовщик Адриан, ставший супергероем, напоминает Челентано в молодости. Фото: youtube.com
Главный герой комикса - часовщик Адриан, ставший супергероем, напоминает Челентано в молодости. Фото: youtube.com

Molleggiato (Человек На Пружинах - прозвище певца) давно не радует своих фанатов новыми концертами, в которых он привык делиться с ними своими порой резкими наблюдениями о сегодняшнем несовершенном мире. Но Челентано был бы не Челентано, если бы он, находясь в довольно почтенном возрасте, не нашел бы новый оригинальный способ высказаться и увековечить свой образ борца за справедливость, - настоящим подарком для преданных поклонников артиста стала премьера мультфильма Adrian, первые два эпизода которого накануне вышли в эфир в прайм-тайм на итальянском канале Canale 5.

Фото: Александр Сенцов/ ТАСС
За что мы любим "безумно влюбленного" певца и киноактера Адриано Челентано

Причем Адриано Челентано не только стал автором идеи, но и режиссером, сценаристом и продюсером 13-серийного анимационного проекта, нарисованного в стиле киберпанк. Главный герой изложенной в ленте истории, часовщик Адриан внешне как две капли воды похож на Челентано (по первой профессии певец был часовщиком).

Превратившись в супергероя, бывший парень с улицы Глюк, вдохновленный красотой, свободой и творчеством, борется с засильем коррумпированной олигархии. Адриан также чутко относится к защите окружающей среды, социальным и гражданским правам, феминизму и защите свободы мысли. Помогает ему в борьбе со злом и защите бедных и обездоленных его подруга Гильда, визуально напоминающая жену маэстро и его соратницу по жизни актрису Клаудию Мори.

Реализация проекта заняла около 10 лет и обошлась создателям в несколько десятков миллионов евро. В нем приняли участие мультипликаторы из разных стран и континентов, а также известный итальянский карикатурист Мило Манара и композитор Никола Пьовани. В качестве саундтрека к мультсериалу использованы известные песни из репертуара Челентано.

По прогнозам итальянских СМИ, мультсериал имеет все шансы стать не только крупным телевизионным событием года, но и завоевать сердца искушенной интернет-аудитории.

В мире Европа Италия Культура Кино и ТВ
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