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28.01.2019 15:32
Рубрика: Культура

Александр Петров сыграет в экранизации романа "Текст"

Текст: Сусанна Альперина
Начались съемки фильма по бестселлеру Дмитрия Глуховского "Текст", режиссером которого стал Клим Шипенко ("Салют-7"). О проекте говорили еще в Фонде кино в прошлом году. И вот о начале съемок объявили видеосервис START и "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"), который станет и прокатчиком фильма. Съемки стартовали в конце января 2019 года на Мальдивских островах, а 27 января была официально разбита традиционная тарелка в подмосковном Дзержинском, где начался основной блок съемок.
Фото: "Централ Партнершип"/ видеосервис START

Главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Представлять его не нужно, подчеркнем только, что в ближайшие годы кино- и телезрителю все же не суждено отвыкнуть  от Петрова, а сам артист набирает опыт и профессиональный вес. Его герой в фильме "Текст" - 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Тогда он решает мстить. Иван Янковский сыграет в фильме обидчика Петра - того, кому суждено стать жертвой мести. В итоге Илья получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека - его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной ( в этой роли - Кристина Асмус). Таким образом, Илья становится для всех Петром - через текст на экране смартфона.
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"Когда пишешь роман, его героев себе представляешь как-то... приблизительно. Иногда персонаж похож на какого-то твоего друга, иногда это что-то собирательное, иногда как будто сам рисуешь человека. А потом приходит актер и становится этим твоим героем навсегда, и только он уже будет его воплощением", - говорит Дмитрий Глуховский. У писателя были мысли принять участие в выборе актеров, но потом он решил не вмешиваться.

Фото: "Централ Партнершип"/ видеосервис START

Режиссер Клим Шипенко обещает: "При создании фильма мы останемся верными духу книги, языку автора, героям, ситуациям, high-concept’у, который в романе прекрасно изложен. Сейчас такое время - наши телефоны являются продолжением нашей души. И человек, забрав телефон другого человека, в какой-то степени забирает его душу. Это, конечно, крутая концепция, я не видел ничего подобного ни в нашем, ни в мировом кинематографе".

"Это второй полнометражный фильм видеосервиса START после "Завода". Драму Юрия Быкова вы сможете увидеть во всех кинотеатрах уже с 7 февраля, - рассказывает сооснователь START и генеральный продюсер фильма Эдуард Илоян. - Мы планируем развивать это направление и в ближайшее время запустим производство еще нескольких картин".

Справка "РГ"
Фото: РИА Новости
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Роман Дмитрия Глуховского "Текст" вышел в 2017 году, его собираются перевести  на 30 языков мира, и часть этой работы уже проделана. Российская и европейская критика называет его "новым прочтением "Преступления и наказания". Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах.

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