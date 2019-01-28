Apple готовит "студийные" наушники с функцией шумоподавления

В Apple намерены расширить линейку наушников.

Эксперт Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания выпустит новый продукт во второй половине нынешнего года. Это будут высококлассные наушники под брендом Apple, которые позиционируются как альтернатива линейке Beats.

Гурман уточнил, что изначально компания планировала представить их в конце 2018 года, однако столкнулась с проблемами, из-за чего планы были скорректированы.

Первым о продукте, который готовит Apple, рассказал известный аналитик Минг-Чи Куо. Он заявил, что наушники будут такими же удобными, как AirPods, но с более высоким качеством звука.

Уточняется, что новый гаджет получит функцию шумоподавления.