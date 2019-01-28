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Apple выпустит бюджетный iPad без Face ID

28.01.2019,  
10:30
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В коде бета-версии iOS 12.2 обнаружили интересную особенность, касающуюся новых моделей iPad.

Бюджетная версия планшета, возможно, не будет иметь Face ID. Скорее всего, Apple оснастит их идентификатором отпечатка пальцев Touch ID. Исходя из этого, дизайн гаджетов останется прежним.

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Не исключено, что у планшетов лишь обновят устаревший чип A8 и некоторые компоненты. Это, по данным Engadget, касается четырех новых версий iPad.

Особенность обнаружил разработчик Стив Тротон-Смит.

Очередное поколение планшетов Apple может представить в первой половине 2019 года.

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