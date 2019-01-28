Apple выпустит бюджетный iPad без Face ID

В коде бета-версии iOS 12.2 обнаружили интересную особенность, касающуюся новых моделей iPad.

Бюджетная версия планшета, возможно, не будет иметь Face ID. Скорее всего, Apple оснастит их идентификатором отпечатка пальцев Touch ID. Исходя из этого, дизайн гаджетов останется прежним.

Не исключено, что у планшетов лишь обновят устаревший чип A8 и некоторые компоненты. Это, по данным Engadget, касается четырех новых версий iPad.

Особенность обнаружил разработчик Стив Тротон-Смит.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 января 2019 г.

Очередное поколение планшетов Apple может представить в первой половине 2019 года.