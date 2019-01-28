Аспирин увеличил выживаемость больных раком в три раза

Регулярный прием аспирина больными со злокачественными новообразованиями увеличил их 5-летнюю выживаемость с 25 до 78 процентов, то есть втрое. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты своей работы исследователи опубликовали в Journal of Experimental Medicine.

Правда, исследование проводилось только в отношении некоторых видов рака, локализованных, главным образом, в области головы, шеи и горла, и сопровождавшихся мутацией определенного гена - PIK3CA.

Ученые проанализировали данные 266 пациентов с такими формами рака. При этом у 75 человек был обнаружен мутировавший ген.

По результатам наблюдения оказалось, что у пациентов с измененным геном PIK3CA, регулярно принимавших аспирин в течение шести месяцев, шансы на пятилетнюю выживаемость повышались с 25 до 78 процентов. При этом ученые не нашли связи между приемом противовоспалительного лекарства и увеличением продолжительности жизни у больных, не имевших такой мутации.

Специалисты пришли к выводу, что необходимо провести подобные исследования и для других разновидностей онкологических заболеваний - это может увеличить перспективы благоприятного исхода лечения у больных иными формами рака.