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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

28.01.2019 17:56
Текст: Ирина Невинная

Аспирин увеличил выживаемость больных раком в три раза

Регулярный прием аспирина больными со злокачественными новообразованиями увеличил их 5-летнюю выживаемость с 25 до 78 процентов, то есть втрое. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты своей работы исследователи опубликовали в Journal of Experimental Medicine.

Фото: depositphotos.com
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Правда, исследование проводилось только в отношении некоторых видов рака, локализованных, главным образом, в области головы, шеи и горла, и сопровождавшихся мутацией определенного гена - PIK3CA.

Ученые проанализировали данные 266 пациентов с такими формами рака. При этом у 75 человек был обнаружен мутировавший ген.

По результатам наблюдения оказалось, что у пациентов с измененным  геном PIK3CA, регулярно принимавших аспирин в течение шести месяцев, шансы на пятилетнюю выживаемость повышались с 25 до 78 процентов. При этом ученые не нашли связи между приемом противовоспалительного лекарства и увеличением продолжительности жизни у больных, не имевших такой мутации.

Специалисты пришли к выводу, что необходимо провести подобные исследования и для других разновидностей онкологических заболеваний - это может увеличить перспективы благоприятного исхода лечения у больных иными формами рака.

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