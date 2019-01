Backstreet Boys выпустили десятый альбом

Уникальный случай в истории музыки: каждый участник группы решил разобраться в своих генах и выяснить, на какие славные дела, хиты и эксперименты он больше всего способен. Наука не подвела. И результат у Backstreet Boys получился удивительным.

Backstreet Boys и раньше были очень успешными: более 130 миллионов копий проданных альбомов, мировые туры, продолжающиеся по два года, несколько номинаций на премию Grammy, регулярное попадание на первое место в хит-парадах... А женщины всегда влюблялись в эту певучую, симпатичную и улыбчивую поп-группу. Особенно в ее страстные баллады, разложенные на сочные вокальные партии и спетые с пылкими, распевными многоголосиями.

Теперь уже никто не вспоминает, что именно Backstreet Boys были в 90-е одними из первых исполнителей гангста-рэпа, чередуя его с танцевальной поп-музыкой. А в начале нулевых именно их солист Эй Джей Маклин одним из первых среди поп-звезд признался в своей алкогольной и наркотической зависимости, а потом начал в пример другим лечиться и даже вести на радио об этом собственную передачу, к которой прислушивались подростки - поклонники группы.

В середине десятых годов Backstreet Boys стали уже мейнстримом и образцом того, как самобытно, почти по-оперному использовать в поп-музыке диапазон и тембры своих голосов - так, чтобы это было ярко, эффектно, эмоционально и очень профессионально: каждый из солистов играл на сцене собственную роль, был неповторим и очень артистичен.

В 2015 году они выпустили полноформатный документально-музыкальный фильм о себе Backstreet Boys: Show Em What You re Made Of ("Покажите им, из чего мы сделаны"). Лента с успехом шла в прокате многих стран мира, но сами музыканты, похоже, заскучали. И надолго заперлись в студии...

Их не было почти два года. Backstreet Boys вернулись с новым альбомом DNA. Оказалось, все это время они занимались не только музыкой, но и наукой.

- Мы проанализировали с учеными свои ДНК, чтобы узнать, к чему больше всего предрасположен каждый из нас как музыкант. И поэтому смогли объединить наши возможности и пристрастия в одно целое. Новые песни дают представление о том, кто мы такие, как личности, и когда собираемся вместе, как группа, - признались накануне релиза сами артисты. - Так и сложился наш самый любимый альбом за все 25 лет карьеры...

12 песен-премьер и, правда, хороши. Начало диска, может, несколько эстетское: кажется, что музыканты пока только распеваются и хвалятся отменными голосами. Но затем следует немало удач. Снова отменно хороши баллады, но особенно выделяются треки New Love - гитарный хип-хоп с использованием вокальной техники южного буги Нового Орлеана и надрывными, заливистыми флейтами, и Passionate - рваный фанк с отчаянными трубами и саксофонами под причудливую поступь перкуссии и экзотических тамбуринов. Так затейливо и смачно эти парни еще не играли. А меломаны в социальных сетях уже обсуждают то, что музыка группы - снова свежая на эмоции, удивляющая и ни на кого не похожая...

Может, и другим звездным коллективам стоит исследовать свои ДНК в поисках новых идей и лучшей возможности самовыражения своих музыкантов? Опыт Backstreet Boys оказался очень уж поучительным и успешным.