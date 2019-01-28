Беларусь высказалась за диалог и взаимодействие между ЕС и ЕАЭС

Беларусь, последовательно выступая за снижение напряженности и проведения стратегического инклюзивного диалога по вопросам европейской безопасности, является сторонником взаимодействия между ЕС и ЕАЭС "в целях формирования в перспективе общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока".

Позицию официального Минска на этот раз изложил посол РБ в ФРГ Денис Сидоренко в статье, опубликованной в немецком журнале Business & Diplomacy, которую цитирует БЕЛТА. Дипломат подчеркнул, что его страна последовательно выступает за снижение напряженности в регионе. "Непростая история и географическое положение наложили особый отпечаток на международное позиционирование РБ, отношение белорусов к свободе и миру. Краеугольным камнем внешнеполитической доктрины страны стал принцип добрососедства. Беларусь также в полной мере привержена выполнению своих международных обязательств", - подчеркнул глава дипломатической миссии в Берлине.

Автор статьи подчеркнул, что "стратегическим партнером Беларуси является Российская Федерация, с которой поддерживаются тесные союзнические отношения. Развивается разноплановое взаимодействие с Европейским союзом, с которым Беларусь имеет 1200 км общей границы. Все более значимую роль играет также сотрудничество с Китаем, в том числе, в рамках реализации китайской инициативы "Один пояс и один путь".

В контексте украинского кризиса, говорится в статье, Беларусь предоставила площадку для переговоров по поиску путей мирного урегулирования. "Минские соглашения стали безальтернативной дорожной картой в этом плане. В Минске продолжают регулярно встречаться представители "нормандской четверки", проходят заседания трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ", - обратил внимание посол.