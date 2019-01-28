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Рубрика: В мире

Белый дом: Трамп построит стену на границе без согласия Конгресса

Фото: AP Photo/Gregory Bull Фото: AP Photo/Gregory Bull
Фото: AP Photo/Gregory Bull

Президент США Дональд Трамп построит стену на границе с Мексикой, даже если Конгресс не одобрит это решение и не выделит необходимые средства. Об этом в воскресенье заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни во время интервью телеканалу Fox News.

В случае, если администрации и Конгрессу так и не удастся согласовать бюджет, включающий строительство стены на южной границе США, Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы использовать бюджетные средства Пентагона.

Фото: EPA-EFE/OLIVIER DOULIERY / POOL
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"Лучше все же добиться этого путем принятия законопроекта", - заявил представитель Белого дома, отметив, что согласование и утверждение бюджета законодательным органом является наиболее правильным способом финансирования строительства барьера. "Однако президент привержен защите страны, он сделает это либо с помощью Конгресса, либо без нее", - цитирует ТАСС.

Напомним, в пятницу Трамп неожиданно уступил демократам и подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Однако Малвэни не исключил, что если Белому дому и Конгрессу не удастся договориться до 15 февраля, то работа правительства снова может быть приостановлена.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что переговоры с представителями Демократической партии по поводу строительства стены на границе с Мексикой начнутся немедленно. Глава Белого дома также отметил, что сделку будет заключить непросто, так как обе партии очень неуступчивы.

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