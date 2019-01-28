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28.01.2019 19:07
Рубрика: В мире

Больше половины украинцев готовы отказаться от Донбасса

Текст: Петр Лихоманов

Примерно 60% процентов граждан Украины выступают за прекращение войны в Донбассе, даже если ценой мира будет отказ от "неконтролируемых территорий". Такие данные содержатся в социологическом исследовании "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019", проведенном компанией Seetarget.

Фото: iStock
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При этом 24,1% респондентов выбрали из предложенных вариантов ответов "продолжение конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен контроль Украины над всеми оккупированными территориями".

Фото: Виталий Аньков/ ТАСС
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Также, согласно результатам опроса, абсолютное большинство украинцев негативно оценивают направление, в котором двигается страна. "Почти 80% выбирают "скорее в неправильном направлении" и "однозначно в неправильном", но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны", - рассказал украинским СМИ директор компании Алексей Боровский.

Опрос проводился с 17 по 23 января, методом личного интервью было опрошено 2100 человек старше 18 лет. Погрешность составляет не больше 2,3%.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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