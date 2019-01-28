Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

Парламент Великобритании проведет повторное голосование по сделке о Brexit через полмесяца - 13 февраля. Об этом 28 января заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй в ходе выступления перед депутатами правящей Консервативной партии.

29 января британские парламентарии рассмотрят несколько поправок к законопроекту о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Одна из поправок требует исключить возможность выхода из ЕС без сделки.

Сам Brexit намечен на 29 марта.

Между тем, ритейлеры в Соединенном королевстве опасаются, что если Лондон выйдет из ЕС без соглашения, это приведет к дефициту продуктов питания и повышению цен. Письмо с такими опасениями обнародовал Британский розничный консорциум, причем документ подписан представителями крупнейших розничных сетей и предприятий быстрого питания, таких как Sainsbury, Asda, Lidl, Marks & Spencer, McDonald's, KFC. Причина опасений в том, что примерно треть продающихся в Британии продуктов питания произведена в ЕС. На военных базах Соединенного королевства уже начали запасать продукты на случай осложнений, передает британский телеканал SkyNews.