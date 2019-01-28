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28.01.2019 22:21
Рубрика: В мире

Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

Текст: Константин Волков

Парламент Великобритании проведет повторное голосование по сделке о Brexit через полмесяца - 13 февраля. Об этом 28 января заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй в ходе выступления перед депутатами правящей Консервативной партии.

29 января британские парламентарии рассмотрят несколько поправок к законопроекту о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Одна из поправок требует исключить возможность выхода из ЕС без сделки.

Меркель раскритиковала Британию за Brexit

Сам Brexit намечен на 29 марта.

Между тем, ритейлеры в Соединенном королевстве опасаются, что если Лондон выйдет из ЕС без соглашения, это приведет к дефициту продуктов питания и повышению цен. Письмо с такими опасениями обнародовал Британский розничный консорциум, причем документ подписан представителями крупнейших розничных сетей и предприятий быстрого питания, таких как Sainsbury, Asda, Lidl, Marks & Spencer, McDonald's, KFC. Причина опасений в том, что примерно треть продающихся в Британии продуктов питания произведена в ЕС. На военных базах Соединенного королевства уже начали запасать продукты на случай осложнений, передает британский телеканал SkyNews.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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