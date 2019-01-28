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28.01.2019 15:55
Рубрика: Происшествия

Бывшего руководителя банка "Клиентский" обвинили в хищении 100 млн рублей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ устами своего официального представителя Светланы Петренко объявил об окончании работы над уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров Банка "Клиентский" Александра Кленовского. Ведомство Александра Бастрыкина обвиняет его в хищении более 100 миллионов рублей.

Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже ушло из СК РФ в суд.

По версии следствия, в 2014 году Кленовский вместе с председателем правления банка Андреем Лопатовым, заместителем председателя правления Ильей Волосевичем и "иными сотрудникам" украли более 100 миллионов рублей.

Деньги уходили из банка в основном переводами на счета подконтрольных фигурантам дела коммерческих организаций ООО "Сантек" и ООО "Простаринжиниринг".

Фото: ©РИА Новости
Названо имя подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым"

Чтобы кража денег выглядела законной, участники аферы готовили документы о заключении договоров кредитования с подконтрольными организациями и гражданами.

На этом расследование по "Клиентскому" не кончается, потому как уголовное дело против Лопатова и Волосевича выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

Информагентства подчеркивают, что среди потерпевших вкладчиков банка - супруга Олега Табакова Марина Зудина.

Следствие уже арестовало имущество обвиняемых. Это земельные участки и "иное движимое и недвижимое имущество".

По информации сайта ЦБ РФ, в июле 2015 года у банка была отозвана лицензия из-за "неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и высокорискованной, агрессивной политики привлечения клиентов".

"Клиентский" на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ.

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