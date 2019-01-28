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28.01.2019 20:08
Рубрика: Происшествия

Сели и сидят

Число побегов из тюрем резко снизилось
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
За год зафиксирован лишь один побег заключенного из-под стражи. Всего же за четверть века число побегов из тюрем снизилось в 140 раз.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"В 1994 году было совершено 140 побегов из-под охраны, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - В 2000 году было 25 побегов, в 2016 году - 5, в 2017 году - 2, а в 2018 году был допущен 1 побег".

Напомним, что в 1994 году тюрьмы входили в МВД. Любопытно, что Совет Европы составил своеобразный рейтинг стран, где чаще всего убегают заключенные. В качестве коэффициента взято количество побегов в пересчете на 10 тысяч заключенных. На первом месте по этому показателю оказалась с большим отрывом Македония: 188,7 побега на 10 тысяч. На втором месте Финляндия с коэффициентом 33,3, рядом стоит Норвегия с показателем 32,8.

По уровню охраны наши казенные дома оказались гораздо надежнее тюрем развитых стран.

Фото: Depositphotos.com
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"При сравнении уровня побегов в расчете на 10 000 осужденных в крупнейших странах Европы выясняется, что уровень побегов из-под охраны в учреждениях УИС России (0,1) в 41 раз ниже, чем во Франции (4,1), в 129 раз ниже, чем в Великобритании (12,9), в 11 раз ниже, чем в Германии (1,1)", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Эксперты подчеркивают: речь о ситуациях, когда заключенный находится под охраной. Но нередко осужденные отбывают наказания в колониях-поселениях с мягким режимом. В колонии-поселения попадают в основном те, чьи преступления не так страшны и кто может исправиться. Убежать оттуда нетрудно, но человек делает хуже только себе: ему придется вернуться в тюрьму и получить прибавку к сроку.

Даже если беглеца не удается поймать по горячим следам, у него мало шансов, что все закончится так, как ему хотелось бы. Его не забудут, розыск будет продолжаться столько, сколько нужно. Например, недавно оперативники Федеральной службы исполнения наказаний задержали беглеца, который шесть с половиной лет был в бегах. Как отмечают в тюремном ведомстве, его совместно искали розыскные подразделения разных регионов.

"В июне 2012 года осужденный М. совершил побег из колонии-поселения в Калужский области, где отбывал наказание за угон автомобиля. Незамедлительно был организован розыск сбежавшего, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - В результате длительных оперативно-разыскных мероприятий, проводимых оперативниками центрального аппарата ФСИН России и ряда территориальных органов ФСИН, в ноябре прошлого года удалось "выйти" на окружение сбежавшего преступника, который на протяжении нескольких лет периодически менял свое место жительство на территории различных регионов Центрального федерального округа, используя поддельные документы".

Шесть с половиной лет назад осужденный сбежал из колонии­поселения, все эти годы его искали и нашли

Наконец, было установлено, где может скрываться М., и во время новогодних праздников он был задержан сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Тульской области в одном из гаражных кооперативов города Новомосковск.

"Осужденный доставлен в г. Калугу, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и в настоящее время он находится в следственном изоляторе", - рассказывают в тюремном ведомстве.

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