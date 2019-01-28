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28.01.2019 21:05
Рубрика: Общество

Соцсеть на приеме

Цифровой след до вуза доведет
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Может ли робот подобрать "идеального" абитуриента? Что можно понять по "цифровому следу" школьника в соцсетях? И при чем тут баллы ЕГЭ? На эти вопросы отвечает "умный" алгоритм, разработанный учеными Томского государственного университета (вуз - участник Проекта 5-100). Программа автоматически анализирует информацию о школьниках "ВКонтакте". А потом выдает рекомендации сотрудникам вуза: "К этому парню стоит присмотреться, он будущий айтишник!" Вся "фишка" разработки - в суперточном алгоритме.

Допустим, одиннадцатиклассница интересуется литературой и подписана на страницы популярных писателей, состоит в сообществе книголюбов. Программа это видит и с точностью в 85 процентов определяет, какое направление будущей студентке может подойти. В данном случае - гуманитарное. Но также хорошо алгоритм видит, к примеру, будущих студентов физмата.

Фото: Руслан Полынский/ДВФУ
Ученые оценили риски и перспективы виртуального обучения

- Программа проводит частотный анализ тематических сообществ в подписках абитуриентов. Прогнозирует, какая предметная область интересна выпускнику, - говорит завлабораторией компьютерных средств обучения ИДО ТГУ Артем Фещенко. - Исходя из данных, мы связываемся с ребятами и приглашаем их поступать в ТГУ.

В прошлом году этот алгоритм помог "смотивировать" почти 200 выпускников, в том числе из малых городов и сел. Поступил каждый четвертый. В будущем программа сможет изучать статусы ребят, посты на стене, комментарии. Как только все тесты будут закончены, умный помощник поступит в полное распоряжение приемной комиссии.

Что особенно любопытно: показатели абитуриентов, найденных через соцсеть, оказались выше, чем у остальных: средний балл аттестата - на 0,15, средний балл ЕГЭ - на 12.

Общество Наука
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