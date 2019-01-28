Допустим, одиннадцатиклассница интересуется литературой и подписана на страницы популярных писателей, состоит в сообществе книголюбов. Программа это видит и с точностью в 85 процентов определяет, какое направление будущей студентке может подойти. В данном случае - гуманитарное. Но также хорошо алгоритм видит, к примеру, будущих студентов физмата.
- Программа проводит частотный анализ тематических сообществ в подписках абитуриентов. Прогнозирует, какая предметная область интересна выпускнику, - говорит завлабораторией компьютерных средств обучения ИДО ТГУ Артем Фещенко. - Исходя из данных, мы связываемся с ребятами и приглашаем их поступать в ТГУ.
В прошлом году этот алгоритм помог "смотивировать" почти 200 выпускников, в том числе из малых городов и сел. Поступил каждый четвертый. В будущем программа сможет изучать статусы ребят, посты на стене, комментарии. Как только все тесты будут закончены, умный помощник поступит в полное распоряжение приемной комиссии.
Что особенно любопытно: показатели абитуриентов, найденных через соцсеть, оказались выше, чем у остальных: средний балл аттестата - на 0,15, средний балл ЕГЭ - на 12.