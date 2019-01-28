Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля

Драма актера

К 80-летию Александра Пороховщикова на Первом канале премьера документального фильма "Что останется после меня" (2 февраля, 10:15). В нем будет рассказано о трагичной судьбе и семейной драме известного актера. По большому счету Пороховщикову многое не удалось в своей жизни. Не получилось продлить свой род - у актера не было детей. Не удалось создать в родовом особняке музей истории своей семьи с уникальными фотографиями и документами. Очень непростой была и личная жизнь актера.

Сейчас, когда прошло почти семь лет после смерти актера, авторы разберутся в его непростой судьбе и трагичной истории любви. Близкая подруга Ирины Пороховщиковой Анна Ашмарева, племянница Александра Пороховщикова Наталия Дмитриева, его близкий друг журналист Михаил Вяткин, актер Илья Древнов, сыгравший сына персонажа Пороховщикова в картине "Ворошиловский стрелок", дали для картины интервью об актере. Также в фильме снимались актеры Игорь Ливанов и Алексей Кузнецов, Сергей Жорин - адвокат, Наталья Рогозина - чемпионка мира по боксу и другие.

Сильные духом

Документальный фильм Саиды Медведевой "Человек" приурочен к 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Кирилла (канал "Россия 1" 1 февраля в 11:40). Эта картина - наблюдение за жизнью Церкви, которая давно вышла за церковную ограду. Православные организации закрывают собой социальные "амбразуры", помогая бездомным, больным, немощным, сиротам всем тем, у кого не осталось надежды. То, что 10 лет назад было личным подвигом одиночек, теперь превратилось в систему. Неважно, где человек находится, - в камере смертников или в палате реанимации, в большом городе или на военной базе - у него есть доступ к Церкви. Участники фильма - священники и прихожане православных храмов от Москвы до Пензы, от Донецка до Ташкента, от Парижа до Филиппин, а также сотрудники благотворительных организаций, студенты духовных семинарий, журналисты и Святейший Патриарх Кирилл.

То, что волнует каждого

На телеканале "Россия" новое социально-политическое ток-шоу "Кто против?". Оно будет идти каждый день по будням в 14:40. Суть шоу - дискуссия в прямом эфире с гостями в студии, обсуждение самых острых проблем и последних событий. В нем принимают участие специально приглашенные эксперты, а также зрители. Они, кстати, могут повлиять на ход обсуждения: у каждого есть возможность позвонить или отправить смс, по указанному телефону для того, чтобы выразить свое согласие или несогласие с гостем или ведущим, выступающим в данный момент. За уровнем поддержки зрителей можно будет следить на экране в режиме реального времени. Если участники дискуссии нарушают регламент, оскорбляют оппонентов и тому подобное - они могут получить желтую карточку (предупреждение) или красную (просьба покинуть студию).

Лев Лещенко и его друзья

Первый канал представляет прямую трансляцию концерта Льва Лещенко "День рождения с друзьями", который пройдет в Москве 1 февраля, в день, когда выдающемуся советскому и российскому исполнителю исполнится 77 лет (начало - в 21:30 ). Ведущая - Анастасия Макеева. Со сцены "Крокус Сити Холла" в исполнении виновника торжества и гостей вечера прозвучат композиции "Режу моря" (вместе с шоу-балетом "Тодес"), "Создан для тебя", "Между нами города", "Пока горит свеча", "Два сердца" (вместе с Алсу), "Зеркало" (вместе с Юрием Антоновым), "Генерал нон-стоп" (Тодес), "Моя последняя любовь" (вместе с Сергеем Войтенко), "Вечная любовь" (вместе с Пелагеей), "Шар голубой" (вместе с финалистом проекта "Голос" 60+ Евгением Стругальским), "Весна на Заречной улице", "Эхо" (вместе с Тамарой Гвердцители), "Я выбираю тебя", "Счастье" (вместе с Жасмин), "Нам не жить друг без друга" (вместе с Анастасией Макеевой), "Осенний роман", "Татьянин день" (вместе с Диной Гариповой), "Все впереди" (вместе с Аркадием Укупником), "Соловьиная роща", попурри из шлягеров (вместе с Вячеславом Добрыниным), "Единое целое", "Мишка" и другие.

Перевоплотиться может каждый

Развлекательное шоу "Один в один" возвращается. На канале "Россия 1" со 2 февраля в 20:45 в эфире "Один в один. Народный сезон". Однако на этот раз участниками шоу станут обычные люди - те, кто раньше пристально наблюдал за перевоплощениями любимых артистов. А знаменитости, в свою очередь, будут наставниками участников. В первом выпуске шоу участники выйдут на сцену проекта в образах Софии Ротару, Рэя Чарльза, Олега Газманова, Иосифа Кобзона, певицы Адель, Патрисии Каас и многих других. А вот насколько они будут "близки к оригиналу", судить высокому жюри и зрителям!

Советская эстрада: табель о рангах

Новый документальный фильм "Бедные родственники" советской эстрады" - на канале "ТВ Центр" 31 января в 23:05. Кроме москвичей и ленинградцев на советской эстраде были и артисты из союзных республик. Какой-то острослов из Госконцерта прозвал их "бедными родственниками". Республиканские артисты были любимы народом и обласканы властью. И все же им приходилось знать свое место в эстрадном табеле о рангах. Некоторым приходилось быть особенно сильными, чтобы не потерять собственный голос. Как Роза Рымбаева боролась за песню "Любовь настала"? Как группа "Ялла" из Узбекистана умудрилась объехать полмира? Как пробивала себе путь на всесоюзную сцену Нани Брегвадзе? Почему ее успех привел к распаду семьи? Из-за чего прекратилась многолетняя дружба Полада Бюльбюль оглы и Муслима Магомаева? Какая "завируха" произошла в судьбе солистов "Верасов" Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича? Что стало причиной крутого поворота в судьбе Анне Вески? Обо всем этом - в фильме, в котором также участвуют Василий Раинчик, Фаррух Закиров, Тынис Мяги и другие.

Хирургическим путем

Премьера многосерийного фильма "Ланцет" - на Первом канале 28-31 января в 21:30. Кардиохирург Илья Ладынин по прозвищу "Ланцет" находится на грани отчаяния: жена скоропостижно скончалась, сын винит его в смерти матери и переезжает к бабушке. Только работа способна "вылечить", но сбывается самый страшный кошмар любого хирурга - у Ильи начинается тремор рук. Ладынин теряет пациента и больше не может оперировать. Он уже готов уйти из медицины, но получает неожиданное предложение - возглавить подразделение больницы, занимающееся внутренними расследованиями. Илья решает, что новое назначение поможет разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены...В ролях: Павел Трубинер (Ладынин), Полина Агуреева (Ольга), Иван Рудаков (Звонарев), Борис Каморзин (Федулов), Евгения Симонова (Седлакова), Иван Жидков (Глеб), Александр Обласов (Павлов), Артемий Шаффер (Леня). Режиссером картины стала Елена Николаева, автор фильмов "Попса", "Ванечка" и сериалов "Манекенщица", "Комиссарша".

Один мир - две войны

28 января в эфире телеканала НТВ - премьера остросюжетного сериала "Возмездие" (рабочее название "Проспекты"). Главную роль в картине - бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина - исполнил Павел Прилучный. Также в проекте задействованы Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Александр Макагон, Сергей Юшкевич, Максим Пинскер, Николай Козак и другие. Отец главного героя всю жизнь проработал на комбинате и хотел, чтобы сын унаследовал его дело, но Юра выбрал другой путь - военную службу в Сирии по контракту. Жена Света, не дождавшись мужа из очередной командировки в горячую точку, ушла к банкиру Смирнову. Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Юра принимает решение вернуться домой. Но в родном городе все давно не так, как раньше - завод почти разрушен, а Ника в опасности - ее отчим Смирнов ввязался в войну за большие деньги. Покинув одну войну, Юра попадает на другую. Он ставит перед собой цель - восстановить справедливость и в этой борьбе встречает верного друга и соратника - журналистку Катю.

Кофейня как мечта

Премьера сериала "Специалист" 28 января в 23:00 на НТВ. В центре сюжета - "специалист по изъятию" Дмитрий, который отрабатывает долги за свою давнюю мечту - кофейню. Чтобы навсегда покончить с охотой за головами, Специалисту (Сергей Жарков) нужно сделать заключительное "дело". Он выполняет последний заказ, но во время транспортировки "голову" перехватывает нечистоплотный конкурент по прозвищу Боцман (Николай Швайбер). Теперь Охотнику снова нужно работать. Он выполняет ряд сложных заказов: находит заложников в Германии и Эстонии, спасает похищенную девочку в Турции, обезвреживает группу работорговцев. И каждый раз он надеется, что именно этот заказ станет последним перед спокойной жизнью. Но заняться кофейней Специалисту не дают: все тот же Боцман раз за разом встает на пути Охотника.

Несмотря на взаимную неприязнь, Специалист и Боцман спасают друг друга и становятся напарниками, но их всех, включая директора кофейни Катюшу (Анастасия Чепелюк) и друга Николая (Василий Шмаков), ждет прощальный сюрприз от одного из участников очередного заказа.

Ученик или Мученик

Премьера фильма Кирилла Серебренникова "Ученик" - на канале НТВ. Фильм снят по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майнбурга "Мученик". Главный герой фильма Вениамин уверен, что мир устроен неправильно и погряз во зле. Слишком уж много лжи, вранья и лицемерия. Добродетель поругана, а вера утрачена.

Вениамин считает, что знает все о моральных нормах: как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо, а что такое плохо. И его поведение становится настоящим испытанием для окружающих. Ясноокий отрок, робеющий от общения со сверстниками, в мгновение ока превращается в современного Тартюфа, способного заставить толпу называть черное белым. Единственным человеком, кто пытается спасти юношу от самого себя, становится учительница биологии Елена Львовна. В ролях: Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Александра Ревенок, Антон Васильев, Николай Рощин и другие.

Министр - на улице

Телеканал "Россия К" к 85-летию Отара Иоселиани представляет программу"Линия жизни (1 февраля в 22:20) и художественный фильм "Сады осенью" (1февраля в 23:40). В студии программы "Линия жизни" советский, грузинский и французский кинорежиссер, сценарист и актер Отар Иоселиани расскажет о своем творческом пути. Фильм"Сады осенью" , снят Иоселиани в 2006 году. Сюжет комедиисводится к тому, что министр Венсан оказывается на улице. Все, что было частью его повседневной жизни, - огромный кабинет, лимузин с водителем, любовница, секретарь - исчезает из-за уличных демонстрантов и главы правительства. Но отставка героя оборачивается символическим возвращением в Эдем…

Письмо от любимой жены

1 февраля - 80 лет со дня рождения выдающейся балерины Екатерины Максимовой. В память о ней на телеканале "Россия К" - фильмы-балеты"Дуэт", "Галатея", "Старое танго" (29-31 января, 17:35), "Анюта" (2 февраля, 22:30), а также премьера авторского фильма Владимира Васильева "Катя. Письмо из прошлого" (2 февраля, в 22:00). Для нее ставили великие хореографы - Касьян Голейзовский, Юрий Григорович, Морис Бежар, Джон Кранко, Леонид Мясин, Ролан Пети. Еще будучи студенткой, Максимова исполнила партию Маши из балета "Щелкунчик", за которую получила первую премию на Всесоюзном конкурсе артистов балета в Москве. А уже в Большом театре были главные партии в "Каменном цветке", "Жизели", "Спящей красавице", "Лебедином озере", "Дон Кихоте", "Спартаке", "Ромео и Джульетте" и многих других балетах. Кроме того, у Максимовой довольно обширная фильмография, значительную часть которой составляют фильмы-балеты, созданные специально для нее. Авторский фильм легенды мирового балета Владимира Васильева "Катя. Письмо из прошлого" - посвящение его незабвенной супруге и партнерше по сцене. Фильм целиком основан на ее личном письме к нему на гастроли в США из московской больницы, куда она попала после серьезной травмы на репетиции в Большом театре. В фильме впервые представлена уникальная видеохроника 60-70-х годов прошлого века и фотографии из личного архива Владимира Васильева, а также кадры из государственных архивов.

Рост в полный рост

С 28 по 31 января в 22:15 на "России К" - новые выпуски авторской программы Юрия Роста "Рэгтайм, или Разорванное время". Фильм "Мишико Чавчавадзе - лучший человек" (28 января в 22:15) - это рассказ о замечательном театральном художнике из Грузии, выдающемся живописце, но прежде всего, о ближайшем друге Юрия Роста. В фильме "Истории с фотографиями" (29 января в 22:15) Юрий Рост расскажет об истории создания нескольких своих фотоснимков. Первое фото - художника-примитивиста, своеобразного философа из поселка в Кузбассе; второе - фотография Алисы Фрейндлих, под условным названием "Алиса в Зазеркалье",снятая несколько десятков лет назад и ставшая недавно афишей к новому спектаклю с ее участием. Также автор фильма расскажет историю других фотографий - маленькой девочки, московского чистильщика обуви, Героя Социалистического Труда из кишлака в Узбекистане и донских казаков из станицы Шолохова. Фильм "Юрий Рост. Счастливый случай" (30 января в 22:15) - воспоминания автора программы о детских и юношеских годах в родном Киеве, о своей семье. И четвертый - заключительный - фильм "Юрий Рост. Продолжение знакомства" (31 января в 22:15) - передача посвящена началу работы Юрия Роста в журналистике.

Доля путешественника

Первой громкой премьерой РЕН ТВ в 2019 году станет программа "НИИ РЕН ТВ - Невероятно Интересные Истории" (с 28 января, по будням, в 14:00). В каждом выпуске YouTube-звезда Сергей Доля будет отправляться в самые загадочные места на планете, чтобы переворачивать представление зрителей о происходящем в мире. Сергей Доля известен благодаря своим блогам о путешествиях. Но по его собственным словам, новая программа на РЕН ТВ будет отличаться от всего, что он делал ранее. "НИИ РЕН ТВ" предложит истории не только из разных уголков нашей планеты, но и на любой вкус. Любителям фауны предстоит узнать о порочном и безнравственном образе жизни пингвинов, которые при детальном изучении оказались крайне жестокими морскими птицами. Фанатам истории Сергей Доля объяснит, откуда на древних мегалитах Стоунхенджа взялись следы бетонного раствора - и почему власти Китая запрещают мировым ученым проверить подлинность легендарной терракотовой армии.

Интересующиеся оружием узнают, какую из пустынь собираются превратить в мощный военный полигон - и какие тайны скрывают в ней власти Чили. Те, кого волнует будущее планеты, увидят огромный разлом африканского континента - и поймут, как это может привести к концу света. Любители загадок получат доступ к рассекреченному досье ФБР, которое проливает свет на истинную причину смерти гениального Николы Теслы. Но все это - лишь малая часть "невероятно интересных историй". Во время съемок ведущий успел рискнуть жизнью десятки раз. Например, больше всего на свете Сергей Доля боится акул - но специально для зрителей РЕН ТВ нырнул прямо в пасть хищника.