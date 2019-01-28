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Рубрика: В мире

CNN: Хиллари Клинтон может побороться за пост президента США

Экс-госсекретарь США 71-летняя Хиллари Клинтон не исключает своего участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Клинтон заявила своему окружению, что "не отказывается от идеи участвовать в президентской гонке". Однако эти слова не означают, что сейчас уже прорабатываются какие-то планы или идет подготовка к началу избирательной кампании, сообщает телеканал.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США

Более того, один из близких друзей бывшей первой леди заявил, что сильно удивится, если Клинтон действительно решит вновь вступить в борьбу за кресло в Белом доме, сообщает ТАСС.

Однако, исходя из того, что по итогам выборов 2016 года Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, экс-госсекретарь убеждена, что не должна полностью отказываться от возможности баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила нынешнего президента: 48,07% против 45,99%. Однако из-за действующей в США системы непрямых выборов эти цифры не сыграли никакой роли.

В мире США РГ-Фото Хиллари Клинтон
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