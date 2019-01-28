Депутат Рады назвал МВФ "захватнической организацией"

Международный валютный фонд (МВФ) пытается захватить Украину, превратив ее в сырьевой участок. С таким заявлением в эфире украинского телеканала выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, Киев не способен выплачивать долги кредиторам, а МВФ ведет себя как "захватническая организация". "Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали", - цитирует Рабиновича РИА Новости.

Политик также выразил недоумение, почему, давая Украине деньги в долг, финансовая организация при этом называла украинские власти самыми коррумпированными в мире.

Он также рассказал, как Украина должна вести дела с МВФ. По его мнению, если Украину считают форпостом в борьбе за демократию, то необходимо списать форпосту долги, иначе "мы будем вынуждены остановить выплату всего", - подчеркнул депутат.