Дмитрий Медведев: Более 30 банков открыли расчетные счета застройщикам

В понедельник президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил ход реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Одной из его приоритетных задач названо улучшение жилищных условий для не менее 5 миллионов семей ежегодно. При этом к 2024 году ежегодный ввод нового жилья должен быть доведен до 120 миллионов квадратных метров. В прошлом году, как сообщал Росстат, этот показатель составил 75,3 миллиона.

В текущем году отрасль ждут серьезные изменения, связанные с переходом с 1 июля застройщиков на работу через эскроу-счета. Механизм предусматривает поступления средств граждан, вносимых за будущее жилье, в банки, где деньги будет заморожены до выполнения компаниями своих обязательств по сдаче домов, а финансирование строительства будет идти посредством банковских кредитов.

- Уже более 30 банков открыли расчетные счета застройщикам, также принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, который устанавливает единые принципы для банков, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - По оценке минстроя, рынок ипотечных облигаций с поручительством нашей компании "ДОМ.РФ" (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования - прим. "РГ") может обеспечить и дальнейшее снижение ставок. Во всяком случае это нужно будет обсудить.

Председатель правительства также обозначил важность внедрения в строительной отрасли самых передовых технологий и отказа от устаревших решений в строительстве. "По итогам прошлого года было актуализировано почти 90 действующих нормативно-технических документов. Это первые шаги", - заметил он. Государство же, стараясь и дальше улучшать деловой климат в стране, в плане мероприятий по его трансформации учло вопросы присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения градостроительной деятельности, территориального планирования, регистрации прав на имущество и кадастровой оценки.

Паспорт национального проекта "Жилье и городская среда", входящих в него программ внесены в систему электронного бюджета. Дмитрий Медведев ожидает, что другие национальные проекты тоже появятся в этой системе в скором времени. "Я обращаюсь ко всем присутствующим здесь, в том числе руководителям министерств и ведомств, - это нужно сделать как можно быстрее", - распорядился глава кабинета министров.