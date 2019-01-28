Две трети россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, не вступившие в брак должны жить отдельно от родителей, считает 62 процента россиян.

Таковы результаты опроса, проведенного "Левада-центром" 22-28 ноября 2018 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как считают 65 процентов опрошенных, отдельное проживание поможет молодым людям стать самостоятельнее и научит отвечать за свои поступки, приводит данные "Интерфакс". Кроме того, 31 процент респондентов полагают, что это позволяет молодым людям раньше становиться независимыми, включаясь в трудовую жизнь.

Но треть участников опроса все же не согласны с большинством. Они считают, что дети должны жить вместе с родителями, поскольку люди в возрасте от 18 до 25 лет еще не готовы к самостоятельной жизни. Также важным аргументом в пользу такого решения выступает отсутствие у молодых людей собственного жилья и опыта по организации быта. Они могут "пойти по неправильному пути", опасаются респонденты.

Затруднились ответить на поставленный вопрос 9 процентов участников.