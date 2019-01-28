Голикова: Процесс обучения должен выйти за пределы одной школы

Возможность реализовывать образовательные программы должна быть не только у школ, но и у работодателей. Это позволит получить качественно новый уровень компетенций у подрастающего поколения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской конференции "Путь к успеху" в сочинском центре для талантливых детей "Сириус".

"Очень надеемся, что по результатам реализации национального проекта "Образование" процесс обучения выйдет за пределы одной образовательной организации благодаря тем возможностям, которые будет предоставлять структура нацпроекта. В том числе, обучение в сетевой форме на базе различных организаций, - рассказала Татьяна Голикова. - Вы хорошо знаете, что закон "Об образовании" говорит: образовательная деятельность ведется только на основании лицензии, в приложении к которой указывается местонахождение организации, и ничего другого сделать невозможно. В соответствии с моим поручением Минобрнауки совместно с Минпросвещения разрабатывает законопроект. Суть - снять вот это ограничение, которое связано с лицензированием, и позволить другим организациям реализовывать образовательные программы по договору. Мы очень надеемся, что до конца февраля законопроект будет в какой-то форме внесен в правительство".

По словам вице-премьера, это чрезвычайно важно для повышения уровня компетенций и знаний подрастающего поколения. Именно поэтому при построении образовательной траектории нужно уйти от жесткой привязки и "реализовывать программы не только в школах, но и на площадках промышленных". Необходимо создать единые и понятные подходы к совместной работе общеобразовательных учреждений и работодателей - главных заказчиков.

Активнее всего эта система партнерства работает в вузах, в колледжах и техникумах - тоже развивается. Но в школах совместные проекты с работодателями остаются по-прежнему единичными. Зачастую они действуют только в крупных городах.