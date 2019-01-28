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28.01.2019 18:06
Рубрика: Власть

Голикова: Процесс обучения должен выйти за пределы одной школы

Текст: Ксения Колесникова
Возможность реализовывать образовательные программы должна быть не только у школ, но и у работодателей. Это позволит получить качественно новый уровень компетенций у подрастающего поколения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской конференции "Путь к успеху" в сочинском центре для талантливых детей "Сириус".
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Очень надеемся, что по результатам реализации национального проекта "Образование" процесс обучения выйдет за пределы одной образовательной организации благодаря тем возможностям, которые будет предоставлять структура нацпроекта. В том числе, обучение в сетевой форме на базе различных организаций, - рассказала Татьяна Голикова. - Вы хорошо знаете, что закон "Об образовании" говорит: образовательная деятельность ведется только на основании лицензии, в приложении к которой указывается местонахождение организации, и ничего другого сделать невозможно. В соответствии с моим поручением Минобрнауки совместно с Минпросвещения разрабатывает законопроект. Суть - снять вот это ограничение, которое связано с лицензированием, и позволить другим организациям реализовывать образовательные программы по договору. Мы очень надеемся, что до конца февраля законопроект будет в какой-то форме внесен в правительство".

Фото: iStock
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По словам вице-премьера, это чрезвычайно важно для повышения уровня компетенций и знаний подрастающего поколения. Именно поэтому при построении образовательной траектории нужно уйти от жесткой привязки и "реализовывать программы не только в школах, но и на площадках промышленных". Необходимо создать единые и понятные подходы к совместной работе общеобразовательных учреждений и работодателей - главных заказчиков.

Активнее всего эта система партнерства работает в вузах, в колледжах и техникумах - тоже развивается. Но в школах совместные проекты с работодателями остаются по-прежнему единичными. Зачастую они действуют только в крупных городах.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Национальный проект "Образование"
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