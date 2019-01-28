Госдеп признал представителем Венесуэлы в США однопартийца Хуана Гуаидо

Вашингтон признал члена ультрарадикальной партии "Народна воля" Карлоса Веккио официальным представителем правительства Гуаидо в США.

Вашингтон признал члена ультрарадикальной партии "Народна воля" Карлоса Веккио официальным представителем правительства Гуаидо в США.

"США признают решение исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо назначить с 25 января Карлоса Альфредо Веккио представителем правительства Венесуэлы в США. Веккио будет обладать полномочиями вести дипломатическую деятельность в США. После аккредитации Веккио встретился с замегоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил поддержку исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. США намерены работать с Веккио и другим дипломатическим персоналом, назначенным Гуаидо", - говорится в официальном заявлении на сайте государственного департамента США, хотя комментариев относительно того, кто же входит в "правительство Гуаидо", и где оно заседает, там не содержится.

Подобное назначение можно рассматривать как показатель заслуг лично Карлоса Веккио, ставшего одним из идеологов и дирижеров недавней попытки государственного переворота в Венесуэле.

Карлос Веккио - 49-летний венесуэльский политик, один из основателей ультрарадикальной партии "Народная воля". В настоящее время на сайте организации значится как "национальный политический координатор".

Эта партия громко заявила о себе в 2014 году, сразу после смерти президента Уго Чавеса. Тогда именно представители "Народной воли" были движущей силой уличных протестов, а основателя партии Леопольдо Лопеса арестовали (в настоящее время он находится под домашним арестом).

Вместе с ордером на арест Лопеса в 2014 году венесуэльские власти выдали документ на арест самого Карлоса Веккио. Вот только задержать его у правоохранительных органов не получилось. До сих пор не до конца понятно, как ему удалось сбежать, но через несколько месяцев он объявился в США, где и остался руководить партией. Ему даже придумали соответствующую должность - политический лидер в изгнании. Именно благодаря связям Веккио, у венесуэльских ультрарадикалов есть фактически прямой канал общения с представителями Белого дома. А двери кабинетов влиятельных американских сенаторов-ястребов, например, Марко Рубио, для него открыты всегда.

Свидетельством "всесильности" Веккио может стать факт организации им в феврале 2017 встречи Лилиан Тинтори - супруги его однопартийца Леопольда Лопеса - с президентом США Дональдом Трампом. Тогда многие оппозиционные лидеры Венесуэлы искали встречи с главой Белого Дома, а удалось это лишь жене Лопеса.