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Рубрика: В мире

Граждане России не пострадали во время взрывов на Филиппинах

Фото: AP Photo/Nickee Butlangan Фото: AP Photo/Nickee Butlangan
Фото: AP Photo/Nickee Butlangan

Граждане России не пострадали во время взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.

В порту неподалеку от столицы Венесуэлы произошел взрыв

В провинции Сулу, где произошло ЧП, с прошлого года действует военное положение, и МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в данный регион. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу посольства России на Филиппинах.

Напомним, две бомбы были взорваны в воскресенье утром, сразу после мессы возле кафедрального собора города Холо. В результате погибли 20 человек и 81 получили ранения, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Reuters, ответственность за произошедшее на себя взяла "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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