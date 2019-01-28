Граждане России не пострадали во время взрывов на Филиппинах

Граждане России не пострадали во время взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.

В провинции Сулу, где произошло ЧП, с прошлого года действует военное положение, и МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в данный регион. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу посольства России на Филиппинах.

Напомним, две бомбы были взорваны в воскресенье утром, сразу после мессы возле кафедрального собора города Холо. В результате погибли 20 человек и 81 получили ранения, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Reuters, ответственность за произошедшее на себя взяла "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").