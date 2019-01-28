Новости

США ввели новые санкции против Венесуэлы 01:02
Дом.РФ сообщил о новом рекорде по выдаче ипотеки в России 00:43
Стало известно, когда и где похоронят столичного министра Черникова 00:40
Под Тулой ребенка насмерть завалило снегом 00:34
Трамп: Экс-главе Starbucks не хватит смелости для участия в выборах 00:31
В Москве подросток арестован по делу о поджоге сверстника 00:07
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз 28.01.2019
У границ России засекли три самолета-разведчика США 28.01.2019
Виталия Кличко госпитализировали после форума в Давосе 28.01.2019
Защитник донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в "Зенит" 28.01.2019
Погиб подросток, которого подожгли "друзья" в подъезде столичного дома 28.01.2019
Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля 28.01.2019
Крупная авария произошла в новой Москве 28.01.2019
Все больше японцев выступают за заключение мирного договора с РФ 28.01.2019
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 28.01.2019
Беларусь высказалась за диалог и взаимодействие между ЕС и ЕАЭС 28.01.2019
Первое издание "Героя нашего времени" выставят на торги 28.01.2019
Российский участник "Евровидения" выступит во втором полуфинале 28.01.2019
Третьяковка гарантирует безопасность выставок Репина и Мунка 28.01.2019
Кадыров пригласил Федора Емельяненко тренироваться в Чечню 28.01.2019
Бывший замначальника УВД Домодедово получил семь лет за вымогательство 28.01.2019
Кадровые решения в отношении сотрудников Третьяковки примут в ближайшие недели 28.01.2019
Объявлен состав сборной РФ по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США 28.01.2019
Похитителя картины Куинджи отправят к психиатрам 28.01.2019
Минздрав хочет разрешить ввоз гашиша в РФ для исследований 28.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 23:50
Рубрика: Спорт

Чемпиону надо платить

Хэмилтон заработает больше всех в 2019 году в "Формуле-1"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 18(7776)
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон будет самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы-1" в сезоне-2019.

YouTube-канал F1 Weekends опубликовал информацию по зарплатам всех пилотов "Королевских гонок" согласно их контрактам. Самая большая сумма упадет в кошелек пятикратному чемпиону мира и действующему обладателю титула Льюису Хэмилтону - 57 миллионов долларов. На втором месте главный конкурент британца в пелотоне Себастьян Феттель, выступающий за итальянскую "Феррари". Заработок немца в сезоне-2019 составит 40 миллионов "зеленых". Тройку богачей со значительным отставанием замыкает новичок "Рено" австралиец Даниэль Риккардо, которому положено 17 миллионов долларов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Стали известны самые популярные гонщики "Формулы-1" 2018 года

Единственный российский гонщик, который примет участие в предстоящем чемпионате мира в составе "Торо Россо", Даниил Квят получит 300 тысяч долларов. А его напарник Александр Албон и вовсе - самый низкооплачиваемый пилот c окладом в 170 тысяч.

Топ-10 самых дорогих гонщиков выглядит так:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 57 млн долларов.

2. Себастьян Феттель ("Феррари") - 45 млн.

3. Даниэль Риккардо ("Рено") - 17 млн.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 13,5 млн.

5. Валттери Боттас ("Мерседес") - 8,5 млн.

6. Кими Райкконен ("Заубер") - 4,5 млн.

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 4,5 млн.

8. Карлос Сайнс ("Макларен") - 4 млн.

9. Шарль Леклер ("Феррари") - 3,5 млн.

10. Серхио Перес ("Рэйсинг Пойнт") - 3,5 млн.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве
Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается