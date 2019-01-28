Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон будет самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы-1" в сезоне-2019.

YouTube-канал F1 Weekends опубликовал информацию по зарплатам всех пилотов "Королевских гонок" согласно их контрактам. Самая большая сумма упадет в кошелек пятикратному чемпиону мира и действующему обладателю титула Льюису Хэмилтону - 57 миллионов долларов. На втором месте главный конкурент британца в пелотоне Себастьян Феттель, выступающий за итальянскую "Феррари". Заработок немца в сезоне-2019 составит 40 миллионов "зеленых". Тройку богачей со значительным отставанием замыкает новичок "Рено" австралиец Даниэль Риккардо, которому положено 17 миллионов долларов.

Единственный российский гонщик, который примет участие в предстоящем чемпионате мира в составе "Торо Россо", Даниил Квят получит 300 тысяч долларов. А его напарник Александр Албон и вовсе - самый низкооплачиваемый пилот c окладом в 170 тысяч.

Топ-10 самых дорогих гонщиков выглядит так:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 57 млн долларов.

2. Себастьян Феттель ("Феррари") - 45 млн.

3. Даниэль Риккардо ("Рено") - 17 млн.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 13,5 млн.

5. Валттери Боттас ("Мерседес") - 8,5 млн.

6. Кими Райкконен ("Заубер") - 4,5 млн.

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 4,5 млн.

8. Карлос Сайнс ("Макларен") - 4 млн.

9. Шарль Леклер ("Феррари") - 3,5 млн.

10. Серхио Перес ("Рэйсинг Пойнт") - 3,5 млн.