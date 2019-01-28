Наставники двух наших ведущих команд оказались в центре внимания в очередном туре регулярного чемпионата Единой лиги. Рулевой ЦСКА греческий специалист Димитрис Итудис стал лидером по числу побед среди тренеров за всю историю турнира, литовский наставник "Химок" Римас Куртинайтис впервые выиграл со своей командой после возвращения в подмосковный клуб.

Химчанин Егор Вяльцев в гостевом матче против саратовского "Автодора" стал самым результативным среди российских игроков подмосковного клуба, положив в общекомандную копилку 14 очков. Фото: VTB League

"Химки" произвели изменения на тренерском мостике по ходу сезона. На место грека Георгиоса Барцокаса, с которым команда стала пробуксовывать в Евролиге, руководство пригласило Куртинайтиса, олимпийского чемпиона Сеула-1988 из легендарного, советских времен состав каунасского "Жальгириса". Он уже работал с подмосковным клубом с 2011 по 2016 год и, по его же собственному признанию, сейчас как будто бы вернулся домой.

Но первый матч после второго пришествия литовца оказался неудачным. Химчане в Евролиге уступили на своей международной арене в Мытищах немецкой "Баварии". А первая победа с новым-старым тренером пришла к подмосковным баскетболистам вчера в Саратове в рамках "регулярки" Единой лиги. Обыгран набирающий последнее время силу местный "Автодор" - 100:92.

141 победа в матчах Единой лиги теперь на счету греческого наставника ЦСКА Димитриса Итудиса. Это новый тренерский рекорд, если брать всю историю турнира

Успех на берегах Волги дался не просто. Чашу весов на свою сторону гости склонили только в заключительной четверти. У победителей, которые по-прежнему играют без находящихся в лазарете лидеров Алексея Шведа и Энтони Гилла, самыми результативными стали Тони Крокер (18 очков), Джордан Мики (17), Егор Вяльцев (14) и Малькольм Томас (14). В составе саратовцев отличились Трэ Голден (23) и Борис Савович (21).

Что показательно, на чужой площадке игроки "Химок" показали более высокий процент реализации дальних бросков (59 процентов), нежели с ближней и средней дистанции (53). Лучшим по показателю "плюс-минус" и коэффициенту полезности, рассчитываемому по специальной формуле, оказался сербский легионер "Химок" Стефан Маркович.

Новым испытанием для Куртинайтиса и его подопечных станет матч Евролиги в ближайший четверг. На "Арене Мытищи" будет гостить именно "Жальгирис", родная команда главного тренера. Второго подряд домашнего поражения ни руководство клуба, ни болельщики просто не поймут.

Тем временем наставник ЦСКА Димитрис Итудис вышел на первое место по числу тренерских побед в истории Лиги. Это произошло после гостевого разгрома белорусского "Цмоки-Минск" - 101:61.

Грек опередил сейчас не работающего в клубе Единой лиги нынешнего наставника российской молодежки Евгения Пашутина, который ранее с казанским УНИКСом, ЦСКА, краснодарским "Локомотивом-Кубанью" и "Автодором" суммарно одержал 140 побед. На третьем месте в этом списке недавно уволенный из питерского "Зенита" Василий Карасев (122), а вот четвертым идет Куртинайтис, вчера увеличивший свою цифру до 103.

Результаты остальных матчей тура: "Нижний Новгород" - УНИКС - 91:85, "Зелена-Гура" (Польша) - "Енисей" (Красноярск) - 72:83, "Астана" (Казахстан) - ВЭФ (Латвия) - 90:77, "Парма" (Пермский край) - "Локомотив-Кубань" - 87:95.

В Перми за железнодорожников с блеском отыграл один из новых лидеров сборной России Дмитрий Кулагин, положивший в командную копилку 24 очка. А Кен Браун из "Пармы" сделал 16 результативных передач - это рекорд нынешнего сезона.

Следующим, куда более серьезным испытанием у Римаса Куртинайтиса станет домашний матч "Химок" в Евролиге 31 января против родного для тренера литовского "Жальгириса"

Лучшие шесть команд, имеющие положительный баланс побед и поражений, расположились в верхней части таблицы в таком порядке: ЦСКА - 14-1, "Химки" - 12-2, УНИКС - 11-3, "Локомотив-Кубань" - 10-4, "Зенит" СПб - 8-5, "Астана" - 8-6.

Напомним, что по завершении двухкругового турнира регулярного чемпионата восемь лучших участников из чертовой дюжины продолжат борьбу в плей-офф.

Где будем смотреть

29 января, вторник "МАТЧ! Арена"

18.55. "Нижний Новгород" (Россия) - "Вентспилс" (Латвия). Лига чемпионов ФИБА. Прямая трансляция.