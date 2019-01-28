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28.01.2019 19:45
Рубрика: В мире

Хуан Гуаидо просит Терезу Мэй не возвращать венесуэльское золото

Текст: Петр Лихоманов

Самозваный "президент" Венесуэлы Хуан Гуаидо просит власти Великобритании не возвращать на родину золотой запас страны общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом идет речь в его письме, адресованном премьер-министру Терезе Мэй и главе Банка Англии Марку Карни, которое цитирует агентство Reuters.

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Гуаидо убеждает Мэй и Карни, что если золото по требованию законных властей будет возвращено Венесуэле, то оно будет продано, а вырученные средства направятся в Центральный Банк Венесуэлы. Гуаидо называет такую операцию "незаконной", или, иными словами, выступает против поступления денег в родную страну, и без того страдающую от санкций западных стран. Более того, он пугает британцев, что полученные Каракасом деньги будут использованы для неких мифических "репрессий".     
Гуаидо также заявил, что уже потребовал некой "защиты" международных активов Венесуэлы от "разных стран и финансовых институтов, включая Международный валютный фонд". То есть исходит из принципа, что чем хуже Венесуэле и его народу, тем лучше лично ему, как лидеру "оппозиции".

Напомним, в ноябре 2018 года Банк Англии ответил отказом Каракасу на требование вернуть золотой запас, потребовав от законно избранного президента Мадуро разъяснений о том, как страна под его руководством намерена им распоряжаться.

В мире Южная Америка Венесуэла
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