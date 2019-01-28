Японка Осака стала первой азиаткой в истории, возглавившей рейтинг WTA

Победительница Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в женском одиночном разряде Наоми Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Успех на кортах Мельбурна позволил Осаке установить сразу несколько достижений. Выиграв второй турнир серии "Большого шлема" подряд, она впервые в карьере возглавила рейтинг. Кроме того, до Наоми ни одна азиатка не становилась лучшей в мире. Наконец, Осака - самая молодая первая ракетка мира. Она стала ею в возрасте 21 год и 104 дня.

- Пока я ничего особенного не чувствую, - скромничает японская теннисистка. - Возможно, осознание придет на следующем турнире, когда я увижу первый номер рядом со своей фамилией. Сейчас я просто рада выиграть престижный трофей.

О скромности Осаки известно давно. В сентябре прошлого года после исторической победы в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке над Сереной Уильямс, в котором американка устроила скандал, японка извинилась перед зрителями.

- Знаю: все в финале болели за Серену. Мне жаль, что все так закончилось, - сказала Наоми. - Хочу поблагодарить зрителей за то, как они смотрели этот матч. Я всегда мечтала сыграть против Серены. Тем более в финале.

После победы в Австралии Осака отказалась от стилиста и визажиста для чемпионской фотосессии. Она надела свое платье и сама сделала себе макияж. В восторге от Наоми даже ее соперницы. В частности, Петра Квитова, уступившая ей в финале в Австралии и занимающая второе место в женском рейтинге.

- Хочу поздравить Осаку и ее команду. Она очень хорошо играла и полностью заслужила быть первой ракеткой мира, - отметила Квитова. - Она здорово прибавляла по ходу турнира и показала характер. Мы все за нее рады.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп опустилась на третью строчку. Что касается наших теннисисток, то лучшей из них остается Дарья Касаткина, которая в Австралии не сумела выйти даже во второй круг. Она занимает 12-е место. Мария Шарапова поднялась с 30-й на 29-ю позицию, а четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова теперь 32-я ракетка. До турнира в Мельбурне она была 44-й.

Сохраняет первую строчку в мужском рейтинге Новак Джокович. В Австралии серб выдал один из лучших турниров в карьере. Начиная с 1/4 финала, Джокович не отдал ни одного сета. А в финале он настолько легко разобрался с главным конкурентом в туре Рафаэлем Надалем, что испанец признался после встречи: у него не было ни единого шанса в матче с таким Новаком.

- Джокович показал фантастический теннис. Когда соперник все сделал лучше тебя, жаловаться не на что. Остается просто сказать: "Молодец, поздравляю".

Для Джоковича этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии "Большого шлема". По этому показателю он вышел на чистое место, опередив Пита Сампраса. Впереди только Надаль (17 трофеев) и Роджер Федерер (20).

- Это был мой лучший матч в финалах "Шлема", - отметил Новак. - В полуфинале и решающей встрече я допустил всего 15 ошибок. Если честно, сам себя этим удивил, хоть я и всегда верю, что могу так играть. Но все равно, учитывая обстоятельства, сегодняшний поединок был почти идеальным. Могу ли я собрать календарный "Шлем"? Посмотрим. Еще только начало сезона. До "Ролан Гаррос" еще полно турниров, так что я смогу спокойно набрать форму. А пока что хочу разделить эту победу с родными и близкими.

В тройку обновленного рейтинга помимо Джоковича и Надаля попал также представляющий Германию Александр Зверев. В топ-10 также вошли: Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Роджер Федерер (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Доминик Тим (Австрия), Джон Иснер (США) и Марин Чилич (Хорватия). Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 11-ю позицию. Даниил Медведев поднялся с 19-й строчки на 16-ю.