Испанская полиция разогнала таксистов, перекрывших улицы в Мадриде

Национальная полиция Испании силой разогнала таксистов, проводящих бессрочную забастовку и перекрывших сегодня проспект Кастельяно - одну из центральных транспортных артерий Мадрида. Десятки автомобилей были эвакуированы, а их владельцам выписаны штрафы.

Таксисты выступают против тех, кто использует для поиска пассажиров онлайн-приложения Uber и Cabify, считая их недобросовестными конкурентами, и требуют от властей урегулировать ситуацию. Забастовка началась еще неделю назад, и число ее участников увеличивается с каждым днем - за счет тех, кто прибывает в столицу со всех концов страны, чтобы поддержать своих товарищей.

Вынужденные освободить проспект Кастельяно таксисты (их было около 2 тысяч человек) не расстроились. Часть из них отправилась к аэропорту Барахас, чтобы там устроить свой штаб. Но большинство двинулись на митинг к центральному офису Народной партии. Еще одна манифестация запланирована на вечер - на площади Пуэрта-дель-Соль.

Городской совет Мадрида призвал региональное правительство "срочно провести переговоры", чтобы разрешить конфликт, портящий имидж столицы и Испании в целом (в эти дни в городе проходит неделя моды Mercedes-Benz и уже завершилась туристическая ярмарка Fitur, оба этих события традиционно собирают сотни тысяч гостей). Между тем госсекретарь по вопросам безопасности (заместитель министра внутренних дел) Ана Ботелья, кстати, бывший мэр Мадрида, признала право водителей на забастовку, но привала не злоупотреблять им.

Примечательно, что власти Испании сами признают, что водителей с лицензией VTC (именно она нужна для работы через приложения Uber и Cabify) больше, чем положено. Согласно последним данным, в стране выдано 65973 лицензий такси, лицензий VTC всего в пять раз меньше, при том, что по существующим нормам, это соотношение должно составлять 30 к 1. Больше всего водителей Uber и Cabify в Мадриде - более половины от их общего количества (6,5 тысячи при 15,5 тысячи официальных таксистов, то есть 1 к 2,5).

Между тем в Барселоне водители VTC сами перекрыли улицы, протестуя против последних изменений. Их обязали брать клиентов не раньше, чем через 15 минут после заказа.