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28.01.2019 14:35
Рубрика: Власть

Юрий Борисов рассказал, когда завершатся испытания самолета МС-21

Текст: Владимир Кузьмин
Вице-премьер Юрий Борисов уверен, что самолет МС-21 встанет на крыло в запланированные сроки - сертификационные испытания хотят завершить во второй половине 2020 года. Уже получено 175 твердых заказов.

По словам зампреда правительства, проведено 122 полета нового самолета. В сертификации задействованы два борта, в марте 2019 года к ним присоединится третий, а сейчас в Иркутске собирают четвертую машину.

Фото: www.irkut.com
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Основным производителем будет завод "Иркут". В год планируется выпускать до 70 самолетов, но, считает Борисов, показатель может быть выше: с министерством промышленности и торговли рассматривается возможность нарастить производство МС-21 до 100 самолетов в год с упором на внутренний рынок.

Всего на сегодня получено 175 твердых заказов, причем они оплачены. Стартовым заказчиком стал отечественный "Аэрофлот". В целом же мировая потребность в подобных самолетах оценивается в 850 единиц.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Лайнер МС-21
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