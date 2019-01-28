Юрий Борисов рассказал, когда завершатся испытания самолета МС-21

Вице-премьер Юрий Борисов уверен, что самолет МС-21 встанет на крыло в запланированные сроки - сертификационные испытания хотят завершить во второй половине 2020 года. Уже получено 175 твердых заказов.

По словам зампреда правительства, проведено 122 полета нового самолета. В сертификации задействованы два борта, в марте 2019 года к ним присоединится третий, а сейчас в Иркутске собирают четвертую машину.

Основным производителем будет завод "Иркут". В год планируется выпускать до 70 самолетов, но, считает Борисов, показатель может быть выше: с министерством промышленности и торговли рассматривается возможность нарастить производство МС-21 до 100 самолетов в год с упором на внутренний рынок.

Всего на сегодня получено 175 твердых заказов, причем они оплачены. Стартовым заказчиком стал отечественный "Аэрофлот". В целом же мировая потребность в подобных самолетах оценивается в 850 единиц.