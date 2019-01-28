Как сдать итоговое собеседование по русскому в девятом классе

Уже через две недели все девятиклассники впервые пройдут обязательное собеседование по русскому языку. С 2019 года "зачет" по нему официально считается допуском ко всем остальным экзаменам. О подробностях "РГ" рассказала заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.

Ольга Алексеевна, о чем на устном экзамене спросят школьников?

Ольга Котова: Это не экзамен, а допуск к экзаменам. Цель испытания - понять, как хорошо дети владеют русским языком. Всего четыре задания. Первое - чтение вслух небольшого текста - около 180 слов. Несколько абзацев. Пару минут можно потратить на то, чтобы пробежать их глазами, познакомиться, и затем начать читать. Материалы интересные: посвящены выдающимся россиянам, знакомым ребятам по урокам истории, обществознания, литературы, биологии.

Второе задание - пересказ. Здесь также несколько минут на подготовку. Можно составить короткий план, записать ключевые даты, имена, удачную мысль. Но есть важное условие - нужно не просто пересказать прочитанный текст, а постараться органично "вплести" в свою речь цитату. Она дается здесь же. Например, в демоверсии на сайте ФИПИ размещен текст про Юрия Гагарина. А цитата про него - от Сергея Королева.

Зачем нужна цитата?

Ольга Котова: Она расширяет контекст. Позволяет перейти от биографии конкретного человека, например, к значению подвига, научно-исследовательской работы. Вариантов может быть много. Но все они абсолютно посильны для девятиклассников. Третье задание - монолог. И здесь у ребенка уже появляется выбор.

Какой?

Ольга Котова: Ученик может выбрать описание, повествование или рассуждение. Эти задания предполагают принципиально разный характер речи. В первом случае ребенку будет показана фотография: допустим, школьного праздника или спортивного соревнования. Нужно описать, что видишь: место и время события, кто в нем участвует... Во втором случае школьник должен будет рассказать о чем-то на основе своего жизненного опыта. К примеру, о походе или экскурсии, которая запомнилась больше всего. Третья тема носит проблемный характер, предполагает рассуждение и ответ на вопрос "нужно ли?". Например: "Всегда ли нужно следовать моде?".

В этих трех вариантах мы предлагаем небольшой примерный план с наводящими вопросами, которые помогут раскрыть тему. А вот четвертое задание - диалог с собеседником-экзаменатором. Вопросы могут быть направлены на то, чтобы школьник расширил свой ответ, дополнил, уточнил. На всякий случай для учителя тоже составлена "шпаргалка" - карточки с примерными вопросами по теме.

Экзаменатором-собеседником будет русист?

Ольга Котова: Не обязательно. Это может быть любой педагог, у которого есть хороший контакт с детьми. Учитель физкультуры или труда? Пожалуйста. Если он может разговорить школьника - отлично. Школьный психолог, социальный педагог тоже могут выступать в этой роли.

Максимальный балл за собеседование - 19. Для "зачета" достаточно 10. У тех, кто не сдаст с первого захода, будут еще две попытки - 13 марта и 6 мая

Собеседование проводится в той же школе, где учится ребенок, максимально мягко, и занимает не больше 15-16 минут. Нет ни рамок металлоискателей, как на ЕГЭ, ни камер. Даже учебный процесс прерывать не обязательно. Мы апробировали модель, когда прямо во время уроков ребят по списку вызывают для собеседования в отдельный кабинет, а затем они возвращаются в класс.

За что можно получить "незачет"?

Ольга Котова: На собеседовании проверяются не знания правил русского языка, а умение их применять в речи. Оценивается качество речи в целом, в системе. Поэтому важно говорить максимально грамотно. Это первое условие. А второе - не подменять задание другой темой, которая больше нравится. Если выбираешь описание - описывай именно то, что реально есть на фотографии, не воспроизводя заученные тексты.

В целом речь ребенка оценивается по целому ряду критериев. Среди них - темп чтения, правильная интонация, соблюдение речевых, грамматических, орфоэпических норм... Максимальный балл за собеседование - 19. Для "зачета" достаточно 10. По нашим прогнозам, с первого раза справиться должны 92-95 процентов ребят. У остальных будет еще две попытки - 13 марта и 6 мая.

Есть ли специфика собеседования для школ в национальных республиках?

Ольга Котова: Задания изначально выстраивались с учетом возможностей ребят, для которых русский язык неродной. Мы знаем, какие у них возникают трудности, какие есть типичные ошибки: национальные республики участвовали в апробации итогового собеседования с первого дня. И мы понимаем, что в некоторых регионах есть очень яркая этнокультурная специфика. Поэтому в разнообразии тем, исторических личностей, изображений, предложенных для описания, могут быть нюансы. Но и только. В каждом регионе будет свой комплект заданий.

Где и как потренироваться в красноречии

Ольга Котова: Главный совет - больше разговаривать с друзьями, родителями, учителями. Говорить по-русски, без сленга, не стесняясь. Задания действительно простые. Если все-таки есть неуверенность, например, при расстановке ударения, можно потренироваться чтению вслух дома. Для тренировки подойдет практически любой учебник. Еще вариант - описывать вслух свои ежедневные впечатления. Что я вижу, когда иду в школу? Что интересного было на занятиях в школе? Как прошел мой учебный день?.. Это самые простые коммуникативные упражнения.

Если ребенок от волнения впадает в ступор и двух слов связать не в состоянии? Как правило, школа таких ребят знает: примерно также они могут вести себя, защищая проект перед классом или просто отвечая у доски. Учителя должны постараться снять возможный стресс, создать для ученика максимально комфортную обстановку. Сделать все возможное, чтобы он успокоился, собрался. Здесь очень много будет зависеть от мастерства педагога-экзаменатора: важно, чтобы он нашел подход.