Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести, об этом сообщил 28 января его адвокат Максим Могильницкий через Facebook .

Владимир Горбенко был арестован украинскими властями почти год назад по обвинению в нарушении порядка въезда на территорию страны и в незаконном рыбном промысле. Суд отпустил его под залог, после чего Горбенко проживал в Киеве с обязательством являться в органы прокуратуры для проведения следственных действий. Следующее рассмотрение его дела было назначено Оболонским судом Киева на 1 февраля.

26 января около полудня, по словам адвоката, Горбенко пропал, и с тех пор его никто не видел. На связь с родными он также не выходил.

Могильницкий напомнил, что в апреле 2018 года Горбенко уже исчезал - тогда его забрали прямо с траулера "Норд" сотрудники СБУ. Однако в тот раз о местонахождении капитана стало известно через несколько часов.

Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. На борту находился экипаж из 10 человек, все - граждане России. Двоим из моряков удалось вскоре вернуться в Россию, еще семерых в конце октября обменяли на такое же количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за незаконный промысел около побережья Крыма.