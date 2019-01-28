Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести, об этом сообщил 28 января его адвокат Максим Могильницкий через Facebook.
Владимир Горбенко был арестован украинскими властями почти год назад по обвинению в нарушении порядка въезда на территорию страны и в незаконном рыбном промысле. Суд отпустил его под залог, после чего Горбенко проживал в Киеве с обязательством являться в органы прокуратуры для проведения следственных действий. Следующее рассмотрение его дела было назначено Оболонским судом Киева на 1 февраля.
26 января около полудня, по словам адвоката, Горбенко пропал, и с тех пор его никто не видел. На связь с родными он также не выходил.
Могильницкий напомнил, что в апреле 2018 года Горбенко уже исчезал - тогда его забрали прямо с траулера "Норд" сотрудники СБУ. Однако в тот раз о местонахождении капитана стало известно через несколько часов.
Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. На борту находился экипаж из 10 человек, все - граждане России. Двоим из моряков удалось вскоре вернуться в Россию, еще семерых в конце октября обменяли на такое же количество украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками за незаконный промысел около побережья Крыма.