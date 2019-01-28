Кобелев: "Зенит" не развалится после ухода Паредеса

Бывший главный тренер "Динамо", экс-полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев считает, что потеря Леандро Паредеса не приведет к краху "сине-бело-голубых".

"Это хороший футболист. Но он не всегда показывал свою лучшую игру, - цитирует Кобелева "Советский Спорт". - Не знаю, по какой причине так происходит. Поэтому не думаю, что команда с его уходом развалится. Он не был системообразующим футболистом для "Зенита"".

По информации французских СМИ, о трансфере Паредеса в "Пари Сен-Жермен" должно быть объявлено уже в ближайшее время. Парижане заплатят зенитовцам за этот переход 47 миллионов евро, а сам аргентинец подпишет с новым клубом контракт на 4,5 года.