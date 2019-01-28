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28.01.2019 15:23
Рубрика: Власть

Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается

Текст: Галина Мисливская
Сценарий возможного выхода России из Совета Европы прорабатывается сейчас на межведомственном уровне, сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ранее о такой возможности заговорили в руководстве СЕ в связи с тем, что Россия уже два года не уплачивает взнос в бюджет организации из-за неучастия в работе ПАСЕ. По словам генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, членство России в СЕ может быть приостановлено с 1 июля, т.е. спустя ровно два года с момента отказа от взносов.

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Последствия выхода России из Совета Европы будут достаточно серьезными, считает Косачев. "Такой сценарий прорабатывается сейчас на межведомственном уровне", - сообщил он на заседании комитета в понедельник.

В частности, в этом случае Москва не сможет участвовать в шести базовых конвенциях СЕ, в том числе - об основных правах и свободах человека и о пресечении деятельности терроризма.

Впрочем, считает парламентарий, в случае заморозки членства России в СЕ "армагеддон" не наступит. Например, в ЕСПЧ "любой иск по российскому досье, относящийся по времени к факту, происходившему в период нахождения России в Совете Европы, может быть рассмотрен". "Это может относиться, в частности, даже к 90-м годам", - отметил Косачев.

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Он также полагает, что "Совет Европы должен сам справиться с тем кризисом, который создала ПАСЕ".

Напомним, полномочия России в ассамблее были ограничены в апреле 2014 года после воссоединения с Крымом и событий на Украине. Российские парламентарии называют условием своего возвращения в ПАСЕ внесение изменений в устав организации, которые бы исключили возможность наложения политических санкций на национальные делегации.

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