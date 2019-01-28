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28.01.2019 19:12
Рубрика: Общество

Кузнецова рассказала, как чувствуют себя вывезенные из Ирака дети

Текст: Татьяна Владыкина
Детский омбудсмен Анна Кузнецова планирует в феврале вывезти очередную группу детей, которые сейчас находятся в багдадской тюрьме вместе со своими матерями. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка. Для того, чтобы еще 36 детей смогли вернуться на родину, взрослым предстоит решить сложные вопросы с установлением родства и оформлением необходимых документов.

Напомним, первая группа российский детей была вывезена из Ирака перед новогодними праздниками, 30 декабря. В сопровождении детского омбудсмена, врачей, спасателей и психологов в тот вечер из Багдада прибыли 16 мальчиков и 14 девочек в возрасте от 3 до 15 лет детей. Их доставил спецрейс МЧС в подмосковный аэропорт Жуковский,  где ребят с нетерпением ждали родственники.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сегодня Анна Кузнецова рассказала о том, что почти у всех вывезенных детей есть проблемы со здоровьем.

- От простудных - ринит, бронхит, которые выявлены практически у всех, - до пневмонии, желчнокаменной болезни, травм, - перечисляет детский омбудсмен. По ее словам, сейчас в регионах делается все, чтобы дети получили полноценное медицинское сопровождение.

- Также сейчас стоит задача устройства детей в образовательные организации - детские сады, школы, - продолжает уполномоченный. - Причем, чем младше ребенок, тем легче она решается - здесь лишь вопрос наличия свободных мест. По старшим детям есть определенные сложности, связанные с уровнем знаний, который не всегда соответствует возрасту, а значит, требует дополнительных, возможно индивидуальных, занятий.

Анна Кузнецова отметила, что сейчас для детей очень важен вопрос социальной адаптации. Ведь они оторваны от своих матерей и находятся в непривычной для них обстановке. Для этого, по мнению Кузнецовой, нужна методичная работа педагогов и психологов. Так же детский омбудсмен обратила внимание на то, что в поддержке нуждаются и родственники, которые приняли детей в семью.

Справка "РГ"

Работа по возвращению детей из Ирака была начата еще в сентябре 2017 года. Тогда при Уполномоченном по правам ребенка создали межведомственную Комиссию по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, и профильную рабочую группу Комиссии. Была сформирована база данных, в которую внесены сведения о 699 несовершеннолетних детях российских граждан, вывезенных родителями в ближневосточный регион.

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Общество Здоровье Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка
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