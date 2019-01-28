Лавров: Саммит по Сирии в астанинском формате пройдет в феврале

Россия, Турция и Иран согласовали проведение в феврале саммита по Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении в следующем месяце очередного саммита по Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана", - отметил глава МИД. По его словам, теперь предстоит проработать детали этой встречи в астанинском формате.

Предполагается, что новый саммит пройдет в России, предыдущая встреча на высшем уровне состоялась в Тегеране 7 сентября 2018 года. Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011-го года, в 2017-м было объявлено о разгроме террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ). Теперь предпринимаются попытки политическим путем урегулировать ситуацию в САР. В декабре глава МИД РФ вместе с иранским коллегой Джавадом Зарифом и шефом турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу представили спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре согласованный список из 150 деятелей, которые войдут в конституционный комитет САР.

Буквально несколько дней назад во время турне по Северной Африке Лавров отметил, что эти предложения были подготовлены "благодаря очень кропотливой работе с Дамаском и оппозиционерами". "Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время этот комитет сможет собраться на свое учредительное заседание", - отметил глава российского МИД, добавив, что лишь в рамках астанинского формата правительство Сирии может напрямую говорить с оппозицией.

Лавров также выразил надежду, что страны Северной Африки (Алжир, Тунис и Марокко) поддержат возвращение Сирии в Лигу арабских государств (этот вопрос будет обсуждаться на заседании ЛАГ в марте).