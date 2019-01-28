Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ

Владимир Мединский поручил комплексно проверить системы безопасности Третьяковской галереи и всех музеев первого ряда. Предметы экспонирования должны быть обеспечены рубежами охраны или датчиками не только на постоянных экспозициях, но и на временных выставках.

Как рассказал директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, на выставке "Сокровища музеев России" в Манеже все экспонаты имели эти датчики - снять картину и не вызвать шума было просто невозможно. По итогам проведения этих проверок будут изданы циркуляры для организации временных выставок, которые будут направлены во все субъекты РФ в региональные и муниципальные музеи. Также будут подготовлены рекомендации по страхованию произведений искусства на время экспонирования.