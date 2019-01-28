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28.01.2019 14:20
Рубрика: Власть

Медведев назвал важным уход от импорта в проекте МС-21

Текст: Владимир Кузьмин
Проект российского гражданского самолета МС-21 получит в этом году 1,6 миллиарда рублей бюджетных субсидий. Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет провести импортозамещение при его создании, необходимое из-за ограничений США. К 2022 году уровень локализации должен достигнуть 97 процентов, подчеркнул вице-премьер Юрий Борисов.

Глава правительства на совещании со своими заместителями сообщил о подписании постановления для выделения субсидий на создание, производство и поддержку МС-21. В 2019 году на эти цели предоставят 1,58 миллиарда рублей, в 2020 и 2021 годах - 4,11 и 4,81 млрд соответственно.

Субсидированию подлежат 90 процентов затрат изготовителя воздушных судов, связанных с реализацией и обслуживанием самолетов, включая приобретение тренажеров для подготовки авиационного персонала, средств наземного обслуживания и создание склада запасных частей. Кроме того, на 90 процентов будут субсидироваться затрат производителей самолета и его составных участей на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта.

Это позволит развивать независимую от иностранных поставщиков компонентную базу самолета. В прошлом году, как известно, США ввели новые ограничения в торговле с российскими компаниями, в том числе и в целях оказания давления на программу МС-21. Однако зампред правительства Юрий Борисов полагает, что в скором времени проект практически не будет зависеть импорта, достигнув уровня локализации в 97 процентов.

- Это важная информация, тем более что, действительно, нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому, но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет будет действительно очень хороший, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства Лайнер МС-21
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