МИД РФ: Сроки визита Ким Чен Ына в Россию пока неизвестны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. "Такая возможность прорабатывается", - рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Также, по его словам, визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию "остается на повестке дня", хотя точные сроки визита пока не известны.

Что касается ситуации в Афганистане, то российский дипломат подчеркнул отсутствие информации касательно договоренностей США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск с территории страны.

"Мы пока видели сообщения только об этом. Официально американская сторона нас не информировала", сказал Моргулов.

Речь идет о появившихся ранее сообщениях в американских СМИ, где говорилось, что США и талибы достигли прогресса на переговорах в Катаре и о возможной договоренности о выводе войск в обмен на гарантии от "Талибана" не укрывать террористов на подконтрольной территории.