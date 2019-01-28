Минфин предложил сосредоточить валютные операции госучреждений в Казначействе

Министерство финансов предлагает проводить все операции с валютой госучреждений, госпредприятий, государственных внебюджетных фондов через счет в Федеральном казначействе. Законопроект, подготовленный Минфином, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас госучреждения могут без ограничений открывать счета в уполномоченных банках в иностранной валюте и проводить через них расчеты. В случае принятия изменений все средства федерального бюджета и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов будут сосредоточены в Казначействе.

"Законопроект направлен на защиту имущественных интересов Российской Федерации и в этой связи устанавливает валютный контроль за клиентами Федерального казначейства, расходующими бюджетные средства в иностранной валюте, а также приобретающими права требования в иностранной валюте", - говорится в пояснительной записке к документу.

Федеральное казначейство хотят наделить полномочиями по управлению ликвидностью единого казначейского счета и осуществлению валютных операций его клиентов. Казначейство также будет выполнять функции агента валютного контроля. Это позволит обеспечить прозрачность расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и централизацию валютных операций, считают авторы законопроекта.

Вместе с этим, госучреждения должны будут информировать казначейство об ожидаемых сроках получения валюты по договорам, переводить на счета в Казначействе выручку от экспорта товаров и услуг в рублях в доле, установленной правительством, а также возвращать экспортную выручку.

Поскольку Федеральное казначейство не связано корсчетами с Федеральной резервной системой США, как, например, коммерческие банки, валютные операции российских госпредприятий оказываются вне контроля США, пояснили эксперты РБК. Потому предлагаемые нововведения можно рассматривать как попытку создать нормальные правила работы в условиях санкций, действующих по отношению к уполномоченным российским банкам, отмечают они.