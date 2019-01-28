Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Однако в отношении Олега Дерипаски все ограничительные меры остались в силе.

Об этом говорится в сообщении американского ведомства. Отмечается, что компании выполнили условия, снизив прямые и косвенные доли Дерипаски и выйдя из-под его контроля, пишет РИА Новости. Компании также выполнили необходимые требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

Ранее в январе министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" снимут санкции. Заявление об этом Мнучин сделал после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях. Компании обязались обеспечить "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций.

Активы Олега Дерипаски попали под санкции США в апреле 2018 года. Для "Rusal" и EN+ это существенно осложнило работу на американском рынке и поддержание контактов с партнерами в Европе и Азии.