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Рубрика: В мире

Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Однако в отношении Олега Дерипаски все ограничительные меры остались в силе.

Об этом говорится в сообщении американского ведомства. Отмечается, что компании выполнили условия, снизив прямые и косвенные доли Дерипаски и выйдя из-под его контроля, пишет РИА Новости. Компании также выполнили необходимые требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США

Ранее в январе министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" снимут санкции. Заявление об этом Мнучин сделал после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях. Компании обязались обеспечить "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций.

Активы Олега Дерипаски попали под санкции США в апреле 2018 года. Для "Rusal" и EN+ это существенно осложнило работу на американском рынке и поддержание контактов с партнерами в Европе и Азии.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Россия и США Санкции и антисанкции
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