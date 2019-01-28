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28.01.2019 15:15
Рубрика: Культура

Минкультуры: Точная стоимость картины Архипа Куинджи неизвестна

Текст: Наталья Соколова

Разговоры о цене картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" - спекуляция. Об этом заявил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов на брифинге.

Фото: Оперативное видео МВД РФ
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"Вчера пресс-служба озвучила страховую оценку картины - 12 миллионов рублей, - сказал он. - Эту цифру предоставил Русский музей. Аукционную стоимость картины мы не можем назвать. 2-5 миллионов долларов - это из области фантазий. Мы даже не можем предположить, что картина из музейного фонда когда-нибудь появится на аукционе".

Также он добавил, что инциденты в музеях - это "болезни роста". В прошлом году зафиксировано 130 миллионов посещений российских музеев, в разные годы показатель не достигал даже 80 миллионов, соответственно, процент противоправных действий и злоумышленников растет.

Культура Арт Живопись Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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