Минкультуры: Точная стоимость картины Архипа Куинджи неизвестна

Разговоры о цене картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" - спекуляция. Об этом заявил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов на брифинге.

"Вчера пресс-служба озвучила страховую оценку картины - 12 миллионов рублей, - сказал он. - Эту цифру предоставил Русский музей. Аукционную стоимость картины мы не можем назвать. 2-5 миллионов долларов - это из области фантазий. Мы даже не можем предположить, что картина из музейного фонда когда-нибудь появится на аукционе".

Также он добавил, что инциденты в музеях - это "болезни роста". В прошлом году зафиксировано 130 миллионов посещений российских музеев, в разные годы показатель не достигал даже 80 миллионов, соответственно, процент противоправных действий и злоумышленников растет.