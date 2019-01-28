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28.01.2019 21:25
Рубрика: Культура

Крещеная история

Минобороны издало книгу "Священный бастион России"
Текст: Валентин Курбатов (Псков)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
В подзаголовке книги Ольги Ковалик "Священный бастион России", выпущенной издательством министерства обороны, сообщается: она посвящена севастопольскому Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов Российского Черноморского флота.
Книга посвящена севастопольскому Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов Российского Черноморского флота. Книга посвящена севастопольскому Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов Российского Черноморского флота.
Книга посвящена севастопольскому Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов Российского Черноморского флота.

Ну, думаешь, крымское краеведение с домашним кругом читателей из духовенства и историков. Но еще до титула останавливающие читателя первые же слова святителя Херсонского и Таврического Иннокентия, сказанные в 1854 году, зазвучат в душе тревожным сегодняшним камертоном: "Поелику же страна сия вставлена в состав России - в лице Святого Владимира - рукою самого провидения, то нет врага, могущего ее отторгнуть; яже Бог сочета, человек не разлучает".

Вспомнишь недавние новости, где что ни слово, то Крым, и, увы, в нечистом политическом контексте, словно полуостров был похищен у Украины, а не сам выбрал свою судьбу. И тотчас и в себе почувствуешь обязательство держать Божью правду справедливой истории, которая касается и тебя, хотя бы ты и не бывал в Крыму ни разу. Но не бывать-то не бывал, а слово Севастополь горит в сердце со школьной скамьи, как часть и твоей судьбы, как Бородино и Куликово поле.

Севастополь под стать Петербургу становится лучшим зеркалом каждого царствования

История - живое дитя и растет, как подсказывает ей справедливая жизнь. Россия приходит во вчера еще чужие пределы, потому что этого требует ее растущий организм. И освоение проходит с такой естественностью, что кажется, эти границы и прежде были прописаны за Россией на небесах. Да ведь и крестился же здесь зачем-то святой Владимир за восемь столетий до рождения Севастополя, чтобы, по слову автора, "скрестились первостепенные сюжеты отечественной истории: Византийской (Царьградской) и европейской (Петербургской)". Екатерина, именно небесной волей основывая Севастополь на юге, только завершала то, что Петр начинал на Севере.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Под пером Ольги Ковалик Севастополь под стать Петербургу становится лучшим зеркалом каждого царствования: при Екатерине он оглядывается на Грецию, при Александре на Рим - с театральностью Нерона и романтической аффектацией, оправданной, впрочем, недавней победой над Наполеоном, при Николае блестит торжеством строя и артикула, так что и балеты, по улыбке автора, сбивались на "хореографические маневры", а танцовщики проходили выучку у унтер-офицеров.

Из любви к декорациям и место для собора Николай Павлович высмотрел не на окраинном Херсонесе, а на царственной высоте Севастополя. И возведен был бы скоро на народные деньги всероссийской подписки - так горячо взялся за дело главный командир Черноморского флота и портов "крестный" собора адмирал Лазарев и так "завел пружину", что, казалось, теперь все пойдет само собой.

Но адмирал умер 11 апреля 1851 года, чтобы лечь в основание с такой любовью начатого им собора краеугольным камнем. Такие раны затягиваются долго, и дело приостановилось. Началась Крымская (Восточная) война, в которую на стороне Турции поторопились вступить Англия и Франция, не прощавшие чужого величия.

До строительства ли? Но Севастополь знал, что скоро понадобится великая сила духа, и вооружался верой для долгой осады. И с какой сегодня горячей сиюминутностью звучат слова святителя Херсонского и Таврического Иннокентия, сказанные в присутствии унаследовавшего дело Лазарева адмирала Корнилова на закладке стен собора: "Кто не знает, что у врагов наших одно из самых заветных желаний состоит в том, чтобы каким бы то ни было образом отторгнуть здешнюю страну от состава России. А мы - в это самое время, - как бы в ответ на их безумную дерзость, - полагаем здесь ныне основание храму во имя святого Владимира... Здесь купель нашего крещения, здесь начало нашей священной истории..."

Приходило время стояния, и между главами "Замысел" и "Воплощение" встает самая горькая, мужественная, высокая глава истории Севастополя "Оборона".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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И опять подивишься "сюжетной выстроенности" истории. Как сошлись в часы Наваринской победы 1827 года на флагманском "Азове" командир корабля капитан 1-го ранга Лазарев, лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин, не ведая, что в гордые и горестные года осады Севастополя все уйдут за своим командиром в бою на Малаховом кургане - вице-адмирал Корнилов, контр-адмирал Истомин, адмирал Нахимов.

И теперь они лежат в крипте Владимирского собора, к которому в разный час все приложили руку, черным мраморным георгиевским крестом и их "команда" с золотых досок верхнего храма от адмиралов до прапорщиков ведет Владимирский собор в небесную Россию строгим и ясным курсом с неумирающей флотской честью.

Кажется, разогни книгу на любом месте и тотчас увидишь соразмерность предмета и слова, что особенно необходимо истории, чтобы книга была не только хорошим историческим свидетельством, но и учебником духовного достоинства.

Воскреси так полно каждый храм России, и встанет великая история, перед которой сегодня невольно опустишь глаза. Но флагманский севастопольский Владимирский собор выходит в открытое беспокойное историческое море. Команда его тверда и спокойна. И значит, как во все испытательные часы, звучит на духовных рейдах России старинное флотское: "По местам стоять! С якоря сниматься!"

Культура Литература Правительство Минобороны
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