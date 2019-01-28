Морозы окрепнут до минус 54 градусов

Новости

Путин выразил соболезнования в связи с терактом на Филиппинах 05:13
Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа 04:50
На Камчатку придет сильный шторм 04:38
Белый дом: Трамп построит стену на границе без согласия Конгресса 04:32
Нацбанк Украины начал продавать гривны рулонами 04:13
Франция создаст собственное гиперзвуковое оружие 03:49
Жене Башара Асада удалили злокачественную опухоль 03:20
В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта 02:59
В Крыму мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" 02:52
В Бразилии число жертв прорыва дамбы увеличилось до 58 человек 02:32
CNN: Хиллари Клинтон может побороться за пост президента США 02:06
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" 01:05
Граждане России не пострадали во время взрывов на Филиппинах 00:43
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть 00:20
Похищенную картину Куинджи внесли в реестр украденных полотен 27.01.2019
В порту неподалеку от столицы Венесуэлы произошел взрыв 27.01.2019
Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя с Бейдером 27.01.2019
Девять человек пострадали от взрыва газа в Гааге 27.01.2019
Похищение картины из Третьяковской галереи попало на видео 27.01.2019
В Перми открыли "горячую линию" для жильцов дома, где рухнули перекрытия 27.01.2019
Россияне не пострадали при взрыве в Гааге 27.01.2019
Песков назвал главную цель президента 27.01.2019
В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков" 27.01.2019
Израиль признал лидера оппозиции Гуаидо главой Венесуэлы 27.01.2019
Три здания обрушились в результате мощного взрыва в Гааге 27.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
28.01.2019 05:00
Рубрика: Общество

Морозы окрепнут до минус 54 градусов

Текст: Ольга Игнатова
За снежные выходные высота сугробов в столичном регионе выросла до 45-50 сантиметров, что для Москвы уже считается аномалией. Но, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, конец января также будет снежным. Добавятся еще 5-10 сантиметров снега.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В понедельник основные снегопады переместятся в Ярославскую, Липецкую и Тамбовскую области. Во всех остальных регионах центра европейской части России осадки понемногу ослабеют. Ночные температуры будут в пределах минус 10, дневные - минус 5 градусов. В центральном Черноземье до +1 градуса.

Фото: Иван Лексунин/РГ
Синоптики назвали самые холодные дни года

На севере Центрального округа небольшой мороз - ночью минус 5-11, днем минус 2-7 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 4 градуса.

В Москве неделя начнется с небольшого снега, днем минус 3-5 градусов. На дорогах гололедица. Во вторник, 29 января, местами небольшой снег, ночью около минус 10 градусов, днем минус 1-6 градусов. В среду, 30 января, облачно, снег. Ночью минус 4-9 градусов, днем от -4 до +1 градуса. 31 января и 1 февраля небольшие осадки, ночью минус 2-7, днем -3...+3 градуса. 2 и 3 февраля ночью небольшой снег, ночью минус 3-8, днем 0...-5 градусов.

Фото: REUTERS/Dronebase MANDATORY CREDIT
Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов в США

В Поволжье пришел антициклон, поэтому начало недели будет снежным с умеренными температурами - ночью минус 12-17 градусов, днем минус 6-11 градусов. В середине недели минус 8-13 градусов, днем минус 3-8 градусов. В Саратовской области снег и метель.

На азиатской территории России погода неустойчивая. Холодный воздух будет продвигаться из Поволжья на юг Урала. По ночам там 30-градусные морозы, днем около минус 15 градусов. На юге Тюменской области минус 20-25 градусов даже днем.

На юге Западной Сибири колебание температуры. Новосибирская, Томская и Кемеровская области будут со снегом и ветром. Днем минус 25-30 градусов. В Забайкалье температура воздуха выше нормы. Днем минус 6-12 градусов. В Иркутской области умеренный снег, минус 4-9 градусов. На севере Красноярского края, как и на Ямале, самые сильные морозы. На юге Таймыра 40-43 градуса.

Фото: depositphotos.com
Какой будет погода в 2019 году

В Хабаровском крае погода улучшается. Но холодно - ночью местам до -30 градусов, днем на юге минус 8, на севере - минус 18 градусов. В Приморье мороз небольшой. На Сахалине от минус 5 на юге до минус 15 градусов на севере. Без осадков в Магаданской области. Самая ветреная погода на Чукотке. Там минус 15-20 градусов и ниже, метель. На западе - в континентальной части Чукотки - до -45 градусов. На северо-востоке Якутии до -54 градусов. И днем до -43 градусов. На остальной территории Республики морозы умеренные. Например, на юго-западе ночью -23, днем -17 градусов.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму мужчина облил краской памятник "Вежливым людям"
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"
Песков назвал главную цель президента
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи