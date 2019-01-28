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Найден способ прятать посты "ВКонтакте", не удаляя их

28.01.2019,  
16:27

Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к новой возможности, которая позволяет скрывать старые записи, не удаляя их навсегда. Информацию об этом распространила администрация соцсети.

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Функция получила название "Архив записей". Скрыть неактуальные публикации пользователи могут по отдельности или скопом за выбранный период, рассказал управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

По его словам, удаление старых записей в архив станет альтернативой удалению постов. После архивирования записи будут скрыты от посторонних глаз - увидеть их сможет только автор, а при желании архивные посты можно восстановить в любой момент.

Архив записей в настоящее время доступен в веб-версии "ВКонтакте" - в выпадающем меню в верхней части публикации. В дальнейшем скрыть пост можно будет и через мобильное приложение.

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