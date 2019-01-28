Найден способ прятать посты "ВКонтакте", не удаляя их

Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к новой возможности, которая позволяет скрывать старые записи, не удаляя их навсегда. Информацию об этом распространила администрация соцсети.

Функция получила название "Архив записей". Скрыть неактуальные публикации пользователи могут по отдельности или скопом за выбранный период, рассказал управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

По его словам, удаление старых записей в архив станет альтернативой удалению постов. После архивирования записи будут скрыты от посторонних глаз - увидеть их сможет только автор, а при желании архивные посты можно восстановить в любой момент.

Архив записей в настоящее время доступен в веб-версии "ВКонтакте" - в выпадающем меню в верхней части публикации. В дальнейшем скрыть пост можно будет и через мобильное приложение.