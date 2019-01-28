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28.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Текст: Марина Гусенко
Каждый одиннадцатый россиянин считает, что зарабатывает больше среднего. Это показал опрос, проведенный исследовательским агентством MAGRAM Market Research (есть в "РГ").
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Каждый третий респондент сказал, что считает свой доход средним, а 58 процентов оценивают его ниже среднего. Четыре процента опрошенных затруднились ответить на вопрос по самооценке своего уровня дохода.

При этом каждый третий житель страны (32 процента) выплачивает кредит. Две трети из них (63 процента) - потребительский и 37 процентов - ипотечный. Чаще всего кредиты, в том числе ипотеку, берут жители страны с доходом ниже среднего - таковых 36 процентов, показало исследование. А реже всего - обладатели дохода выше среднего (26 процентов).

Фото: Reuters
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Люди с низкими доходами берут чаще всего потребительские кредиты (68 процентов), а "высокодоходники" - ипотеку (54 процента).

Среди россиян со средним доходом займы оформляет каждый третий (29 процентов), при этом чуть меньше половины (47 процентов) платят ипотеку, чуть больше (53 процента) - потребительские кредиты.

В среднем заемщики четверть своего дохода (26 процентов) отдают банку. И стоит отметить, что выплаты по ипотеке и потребительским кредитам почти не отличаются (27 процентов и 25 процентов от дохода соответственно).

На что россияне чаще всего берут потребительские кредиты? Самый распространенный ответ - на ремонт квартиры, дачи или дома. Так ответили 32 процента респондентов. Каждый четвертый (25 процентов) оформил его ради покупки авто. Третий по популярности ответ - на приобретение бытовой техники и электроники (18 процентов).

На повседневные нужды тратят кредиты 13 процентов заемщиков. Каждый одиннадцатый (9 процентов) - на выплату другого кредита. Семь процентов - на лечение, пять процентов - на отпуск или свадьбу, а один процент - на развитие бизнеса или обучение (как свое, так и родственников, - прим. "РГ").

Фото: Vitaly Faritovich / iStock
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Опрос показал, что самые "закредитованные" федеральные округа - это Сибирский и Уральский. Доля выплачивающих потребкредит или ипотеку составляет там 43 процента и 38 процентов соответственно (напомним, что в целом по стране эта цифра составляет 32 процента).

Среди жителей Центрального федерального округа кредитами обременены 27 процентов опрошенных. Самые популярные кредиты там - ипотечный (их взяли 44 процента заемщиков против 37 процентов в целом по стране).

А больше всего потребительских кредитов берут в Приволжском округе - 70 процентов против 30 процентов на ипотеку. При этом, общая доля заемщиков там практически идентична среднему по стране, отмечают исследователи.

Чаще всего кредиты берут люди в возрасте 25-44 лет - им "принадлежит" 47 процентов всех займов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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