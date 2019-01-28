Названы отрасли, где трудится больше всего удаленных сотрудников

Маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) - эти профессиональные сферы лидируют по доле сотрудников, работающих дистанционно (56 процентов). Об этом говорится в исследовании агентства Headhunter, с которым ознакомилась "Российская газета".

На втором месте - искусство, развлечения и массмедиа, на третьем - юриспруденция.

В маркетинге, рекламе и PR также больше всего специалистов (24 процента), работающих удаленно, но находящихся в штате компании. Эта особенность характерна и для сектора информационных технологий и телекома (22 процента). Больше половины таких сотрудников заявили, что изначально искали вакансию с подобными условиями, примерно четверть признали, что перевод на удаленную работу из офиса был решением работодателя.

В сфере искусства, развлечений и массмедиа среди "удаленщиков" больше всего классических фрилансеров, которые не являются штатными сотрудниками. Многие задачи в этих отраслях можно выполнять на удаленной основе и по системе "есть работа - работаешь, нет работы - не работаешь". В IT тоже большой простор для задач, которые можно выполнять удаленно, но работодателям там важно, чтобы сотрудники оставались частью компании. Особенно, когда речь идет о специалистах техподдержки и разного рода разработчиках, создающих один продукт.

Возможность самостоятельно распределять свое рабочее время - главный плюс удаленной работы. Его отметили 79 процентов участников исследования. В числе других положительных моментов они назвали экономию времени и денег на дорогу до офиса, возможность работать из другого региона или страны и совмещать занятость с учебой или отпуском по уходу за ребенком.

Почти 70 процентов удаленных сотрудников работают из дома

Почти 70 процентов респондентов рассказали, что, являясь удаленными сотрудниками, работают обычно из дома. Популярность кафе и коворкингов минимальна - эти варианты выбрали менее одного процента опрошенных.

Фото: Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко

Эксперты говорят о росте тренда удаленной работы. "Причина тому - глобализация, курс на экономию внутренних расходов и тенденция к сохранению баланса между работой и личной жизнью, от соблюдения которого напрямую зависит продуктивность сотрудников", - отмечает Мария Андреева, старший консультант практики LifeScience кадровой компании Kelly Services.

Несмотря на некоторые сложности с кадровым администрированием удаленных сотрудников, дистанционный формат работы позволяет работодателю экономить. Кстати, по словам Андреевой, в последнее время помимо айтишников, интернет-маркетологов, рекламщиков и пиарщиков нередко встречаются работающие дистанционно рекрутеры - подбор персонала тоже можно осуществлять из дома.

Тем не менее есть несколько причин, почему не все работодатели поддерживают такой формат. Во-первых, от сотрудника требуется гораздо больше осознанности и дисциплины, констатирует Екатерина Кузьменко, PR-специалист рекрутинговой компании Antal Russia. Во-вторых, поддерживать вовлеченность человека, оторванного от коллектива, сложнее. К тому же удаленная работа иногда не дает возможности быстро решить какой-то вопрос. Однако в том или ином виде такой формат продолжит развиваться, уверена Кузьменко.

Сами работники видят в удаленной занятости не только плюсы, 43% жалуются на нехватку очного общения по рабочим вопросам, 35% отметили ограниченные возможности карьерного и профессионального роста. Немало было и тех, для кого проблемой является отвлечение на различные бытовые вопр

Однако большинство офисных работников (85 процентов) все же рассматривают в будущем возможность трудиться дистанционно: 23 процента мечтают об удаленной работе на фрилансе, еще 62 процента рассчитывают перейти в дистанционный формат, оставшись в штате компании.