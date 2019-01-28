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Рубрика: Спорт

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Неймар рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 18(7776)
Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы.

У 26-летнего форварда французского "Пари Сен-Жермен" диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Повреждение Неймар получил 23 января в матче Кубка Франции против "Страсбура". Из-за травмы игрок в слезах покинул поле на 62-й минуте встречи, завершившейся победой "ПСЖ" - 2:0.

Фото: AP Photo/Francois Mori
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Похоже, Неймар предчувствовал, что его возвращение в строй состоится теперь не скоро. Бразилец совершенно точно пропустит ближайший месяц. И таким образом не сможет помочь своей команде в двухматчевом противостоянии с английским "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако это не самая худшая новость для футболиста. По информации авторитетного французского издания L Equipe, если консилиум врачей решит, что Неймару необходима операция, то игрок не выйдет на поле уже до конца нынешнего сезона. При этом сообщалось, что вероятность хирургического вмешательства составляет ни много ни мало 90 процентов.

Напомним, что в прошлом году из-за аналогичной травмы Неймар был вынужден пропустить три месяца и толком не восстановился к чемпионату мира, проходившему в России. И в итоге провел турнир ниже своих возможностей.

Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" в августе 2017 года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Ни до, ни после таких денег ни за одного футболиста не платили. За 54 матча в составе парижской команды Неймар забил 48 голов и сделал 25 результативных передач. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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