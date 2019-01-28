Новый смартфон Vivo X25 получит 48-мегапиксельную камеру

Стали известны подробности нового смартфона Vivo, выход которого ожидается уже в феврале.

Модель получит в Китае индекс X25, а на глобальном рынке - V15 Pro. Отличительной чертой смартфона станет тройная камера с основным модулем на 48 Мп, скорее всего - от Sony. Два дополнительных модуля получат матрицы на 13 и 8 Мп соответственно.

Ранее сообщалось о наличии выдвижной фронтальной камеры с разрешением 32 Мп и подэкранном дактилоскопическом датчике - правда, установлен он будет в его нижнюю часть.

Ожидается, что Vivo X25 сохранит разъем 3,5-мм для подключения наушников и получит USB-C для зарядки и передачи данных.

Устройству приписывают 12 Гб оперативной памяти, но в утечках ничего не говорится о процессоре. Вероятнее всего, смартфон будет работать на однокристальной платформе Snapdragon 855.