Объявлен конкурс экономических журналистов

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) и Союз журналистов России Всероссийский проводят конкурс "Экономическое возрождение России" по итогам 2018 года.

В этом году он юбилейный - проводится уже в 25 раз. Принять участие в конкурсе приглашают редакции и редакционные коллективы федеральных, региональных и местных СМИ.

"Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства", - говорится в положении о конкурсе. Заявки на региональных этап принимаются региональными ТПП до 1 февраля 2019 года, на федеральный - до 1 марта.

Церемония награждения состоится в рамках Всероссийского форума деловых СМИ 11 апреля 2019. Победители конкурса получат дипломы Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России и ценные призы. Лучший материал по "теме года" будет награжден гран-при конкурса.

Подробнее о Всероссийском конкурсе "Экономическое возрождение России" читайте на сайте ТПП РФ.