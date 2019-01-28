Объявлен состав сборной РФ по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США

Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых не выступят на этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в канадском Кэнморе (7-10 февраля) и американском Солт-Лейк-Сити (14-18 февраля).

Состав российской сборной был объявлен в понедельник, 28 января. Женская команда поедет дублирующим составом, в то время как лидер мужской команды Александр Логинов отправится в Канаду и США. Полностью заявка выглядит следующим образом.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Сергей Корастылев, Юрий Шопин, Александр Поварницын и Евгений Гараничев.

Женщины: Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.

После семи этапов мужская сборная России набрала 3963 очка и занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира. Впереди только Германия (3982), Франция (4241) и Норвегия (4397). Что касается девушек, то наша женская команда идет на второй строчке с 3966 очками в активе. Лидируют здесь француженки (4154), а замыкают тройку немки (3896).