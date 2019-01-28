FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Трубопровод Baltic Pipe планируется протянуть с норвежских газовых месторождений через Данию в Польшу. Однако на пути он пересечется с российским газопроводом "Северный поток-2", по которому будет поставляться в Германию российский газ с терминалов в Ленинградской области.

Как заявил польский аналитик Роберт Томашевский, польской компании Gaz-System придется заключать соглашение с "Газпромом" по вопросу пересечения двух трубных магистралей. При этом польская сторона опасается, что "Газпром" может "отсрочить или затянуть решение вопроса".

Baltic Pipe, согласно проекту, имеет протяженность 900 километров. Его запуск планируется в октябре 2022 года. Предполагается, что по нему ежегодно из Норвегии через Данию в Польшу будет поставляться до 10 миллиардов кубометров природного газа. Через этот же трубопровод Польша намерена поставлять газ в Данию и Швецию. Стоимость сооружения газопровода оценивается в 1,6 - 2,1 миллиарда евро, затраты поделят поровну польская и норвежская стороны.